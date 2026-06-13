Film "Paviljon" nastavlja osvajati svijet: Nova priznanja za film i Mustafićevu režiju

Igrani film "Paviljon", koji je režirao Dino Mustafić, nastavio je uspješan festivalski put osvojivši još tri međunarodna priznanja na festivalima održanim u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Na festivalu "Lunessa International Film Festival" u Augsburgu, u Njemačkoj, film je osvojio priznanja u dvije važne kategorije – za najbolji film i najbolju režiju. Nagrada za rediteljsko ostvarenje pripala je Dini Mustafiću.

Međunarodna filmska smotra

"Lunessa International Film Festival" je međunarodna filmska smotra sa sjedištem u Njemačkoj koja tokom cijele godine, kroz mjesečne selekcije i dodjele priznanja, promoviše značajna filmska ostvarenja autora iz različitih krajeva svijeta. Na završetku festivalske sezone, odabrani filmovi prikazuju se publici na posebnim projekcijama na velikom platnu.

Istovremeno, film "Paviljon" je ostvario uspjeh i na "USA International Film Awards", međunarodnom festivalskom programu sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama koji okuplja filmske autore iz više od devedeset zemalja svijeta. Film je nagrađen priznanjem Royal Feather Award za najbolji dugometražni dramski film (Best Drama Feature).

U obrazloženju nagrade žiri "USA International Film Awards" naveo je:

- Moćno kinematografsko ostvarenje iz Bosne i Hercegovine. 'Paviljon' je opčinio naš žiri svojim pripovijedanjem, umjetničkom vizijom i emocionalnom dubinom. Na USA International Film Awards slavimo filmske stvaraoce koji se usuđuju izazvati perspektive, inspirisati razgovore i uzdići umjetnost kinematografije - naveo je žiri.

"USA International Film Awards" djeluje kao cjelogodišnja međunarodna platforma za vrednovanje filmskih ostvarenja, a nagrada Royal Feather dodjeljuje se filmovima koji se izdvoje unutar mjesečnih selekcija i ulaze u konkurenciju za završna godišnja priznanja festivala.

Ova nova priznanja predstavljaju nastavak izuzetno uspješnog međunarodnog festivalskog puta filma "Paviljon", koji nastavlja svoje prikazivanje na festivalima i smotrama širom regiona i svijeta nakon što je bio film otvaranja 31. Sarajevo film festivala.

Velika glumačka imena

U filmu "Paviljon" igraju: Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc-Lalić, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Film "Paviljon", nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, crna je komedija o grupi stanara staračkog doma "Paviljon", koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu: naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.

Film "Paviljon" premijerno je prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.