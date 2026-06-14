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VIRALNI DUEL

IShowSpeed ostao bez riječi: Novinarka Telemunda ga pobijedila u neobičnom izazovu

Imperial mu je objasnila pravila izazova – cilj je bio što duže i što glasnije izgovarati riječ "Gol"

Sidni i IShowSpeed. Instagram

Z. V.

prije 1 sat 7 minuta

Novinarka Telemunda Sidni (Cindy) Imperial izazvala je YouTubera IShowSpeeda na takmičenje u izgovaranju riječi "Gol", a njihov simpatični "obračun" brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Imperial mu je objasnila pravila izazova – cilj je bio što duže i što glasnije izgovarati riječ "Gol", a IShowSpeed je ostao iznenađen njenom energijom i sposobnošću u ovom neobičnom takmičenju.

Prije nego što su počeli vikati pojasnila mu je da treba duboko udahnuti. Uz njegove zbunjene poglede naposljetku ga je nadmašila u ovom okršaju u vikanju.

"Kako si to uspjela napraviti?" upitao ju je IShowSpeed koji nije očekivao da će ga pobijediti.

Sidni mu je kazala da je to zahvaljujući svojim trbušnim mišićima.


Neposredno pred početak prvenstva, Speed je objavio pjesmu pod nazivom "World Cup (Champions)". Iako je prvobitno zamišljena kao nezvanična navijačka himna, pjesma je postala hit na društvenim mrežama da ju je FIFA zvanično uvrstila u svoj oficijelni album za Svjetsko prvenstvo.

FIFA je odlučila iskoristiti Speedovu nevjerovatnu popularnost među mlađom publikom, pa su sklopili zvanično partnerstvo.

U sklopu te saradnje i turneje, Speed radi svoje prepoznatljive IRL (In Real Life) livestreamove direktno sa stadiona i iz gradova domaćina širom SAD-a, Meksika i Kanade.

# IZAZOV
# ISHOWSPEED
# CIDNY IMPERIAL
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