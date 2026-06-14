IShowSpeed ostao bez riječi: Novinarka Telemunda ga pobijedila u neobičnom izazovu

Novinarka Telemunda Sidni (Cindy) Imperial izazvala je YouTubera IShowSpeeda na takmičenje u izgovaranju riječi "Gol", a njihov simpatični "obračun" brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Imperial mu je objasnila pravila izazova – cilj je bio što duže i što glasnije izgovarati riječ "Gol", a IShowSpeed je ostao iznenađen njenom energijom i sposobnošću u ovom neobičnom takmičenju.

Prije nego što su počeli vikati pojasnila mu je da treba duboko udahnuti. Uz njegove zbunjene poglede naposljetku ga je nadmašila u ovom okršaju u vikanju.

"Kako si to uspjela napraviti?" upitao ju je IShowSpeed koji nije očekivao da će ga pobijediti.

Sidni mu je kazala da je to zahvaljujući svojim trbušnim mišićima.



