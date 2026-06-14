Da li je on dostojan nasljednik Krejga: Vrh Holivuda ga vidi kao novog Bonda

Utrka za novog tajnog agenta 007 dobila je snažnu podršku iz holivudskog vrha. Slavni glumac i reditelj Džordž Kluni (George Clooney) javno je otkrio svog favorita za nasljednika Danijela Krejga (Daniel Craig). Naime, Kluni smatra da bi ulogu Džejms Bonda (Jamesa Bonda) trebao preuzeti 36-godišnji britanski glumac Kalum Tarner (Callum Turner).

Džordž Kluni ima svog favorita za novog Bonda . Društvene mreže Džordž Kluni ima svog favorita za novog Bonda . Društvene mreže

- Nadam se da će Kalum na kraju postati novi Bond. Mislim da bi bio sjajan u toj ulozi - izjavio je Kluni za "The Hollywood Reporter" i dodao: - Visok je, zgodan, šarmantan i Britanac – dakle, on je savršen tip za taj posao. Ko je Kalum Tarner? Zvijezda u usponu već ima zapažen glumački put i iskustvo u velikim holivudskim projektima. Ostvario je uloge u franšizi "Čudesne zvijeri" iz svijeta Harija Potera (Harry Potter), filmu "Assassin’s Creed", te u ratnoj seriji "Masters of the Air".

Također je glumio u filmu "The Boys in the Boat" (2023), koji je režirao Kluni.Kluni je posebno pohvalio njegov razvoj i izbor uloga, ističući da ne bira projekte samo zbog zarade: - Nije birao uloge samo zbog lakih čekova, radio je doista zanimljive stvari. Kalum se nekako probio kroz svu tu holivudsku buku i pronašao mjesto gdje ljudi gledaju u njega i kažu: "Ima nešto posebno u ovom mladiću" - zaključio je Kluni. Šta kaže potencijalni Bond? Tarner za sada ostaje suzdržan i ne želi komentirati glasine o mogućoj ulozi. - Znam jednako koliko i vi – doista, znam koliko i vi - rekao je kratko, odbijajući da otkrije bi li prihvatio ulogu ako mu bude ponuđena. U kojoj je fazi potraga za novim Bondom? Iz studija Amazon MGM (Amazon eM-dži-em) nedavno je potvrđeno da je potraga za novim Bondom zvanično u toku.

Danijel Krejg oprostio se od uloge Bonda . Instagram