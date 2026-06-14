Da li je on dostojan nasljednik Krejga: Vrh Holivuda ga vidi kao novog Bonda

Utrka za novog tajnog agenta 007 dobila je snažnu podršku iz holivudskog vrha. Slavni glumac i reditelj Džordž Kluni (George Clooney) javno je otkrio svog favorita za nasljednika Danijela Krejga (Daniel Craig).
Naime, Kluni smatra da bi ulogu Džejms Bonda (Jamesa Bonda) trebao preuzeti 36-godišnji britanski glumac Kalum Tarner (Callum Turner).
- Nadam se da će Kalum na kraju postati novi Bond. Mislim da bi bio sjajan u toj ulozi - izjavio je Kluni za "The Hollywood Reporter" i dodao:
- Visok je, zgodan, šarmantan i Britanac – dakle, on je savršen tip za taj posao.
Ko je Kalum Tarner?
Zvijezda u usponu već ima zapažen glumački put i iskustvo u velikim holivudskim projektima. Ostvario je uloge u franšizi "Čudesne zvijeri" iz svijeta Harija Potera (Harry Potter), filmu "Assassin’s Creed", te u ratnoj seriji "Masters of the Air".
Također je glumio u filmu "The Boys in the Boat" (2023), koji je režirao Kluni.Kluni je posebno pohvalio njegov razvoj i izbor uloga, ističući da ne bira projekte samo zbog zarade:
- Nije birao uloge samo zbog lakih čekova, radio je doista zanimljive stvari. Kalum se nekako probio kroz svu tu holivudsku buku i pronašao mjesto gdje ljudi gledaju u njega i kažu: "Ima nešto posebno u ovom mladiću" - zaključio je Kluni.
Šta kaže potencijalni Bond?
Tarner za sada ostaje suzdržan i ne želi komentirati glasine o mogućoj ulozi.
- Znam jednako koliko i vi – doista, znam koliko i vi - rekao je kratko, odbijajući da otkrije bi li prihvatio ulogu ako mu bude ponuđena.
U kojoj je fazi potraga za novim Bondom?
Iz studija Amazon MGM (Amazon eM-dži-em) nedavno je potvrđeno da je potraga za novim Bondom zvanično u toku.
Novi film režirat će Denis Vilnev (Denis Villeneuve), poznat po filmovima "Dina" i "Blade Runner 2049", dok se glavno glumačko ime i dalje drži u tajnosti.
Podsjetimo, Danijel Krejg (Daniel Craig) oprostio se od uloge Bonda 2021. godine filmom "No Time to Die".
Nakon što je Amazon preuzeo franšizu, dugogodišnja producentica Barbara Brokoli (Barbara Broccoli) istaknula je da Bond mora ostati muškarac, ali da njegova etnička pripadnost nije strogo definirana.