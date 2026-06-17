Robert De Niro ponovo žestoko napao Trampa: "SAD više nije zemlja koju mogu voljeti dok je on na vlasti"

Holivudski glumac Robert De Niro ponovo je oštro kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), tvrdeći da Sjedinjene Američke Države (SAD) više nisu zemlja koju može voljeti dok je Tramp na vlasti.

Naime, 82-godišnji glumac je ove stavove iznio tokom događaja „Rise Up, Sing Out“ u njujorškoj gradskoj vijećnici u Njujorku (New York). Govoreći pred publikom, De Niro je ljubav prema Americi pod Trampovim vodstvom uporedio s nasilnom vezom.

- Naša zemlja trenutno nije toliko vrijedna ljubavi. Ne volim to reći, ali voljeti našu zemlju počinje zvučati kao kad zlostavljani supružnik kaže da voli svog zlostavljača - rekao je.

Glumac je potom kritikovao politiku Trampove administracije, uključujući američku vanjsku politiku, provođenje imigracionih zakona i reforme zdravstvene zaštite.

- Ne mogu voljeti zemlju koja započinje glupe i nehumane ratove. Ne mogu voljeti zemlju koja oduzima zdravstvenu zaštitu milionima ljudi i koristi taj novac za bogaćenje svojih prijatelja iz klase Trampa i Epsteina. Ne mogu voljeti zemlju koja šalje maskirane policajce da pucaju na građane na ulicama, muče naše susjede i razdvajaju porodice - izjavio je.

Najoštrija kritika

De Niro je svoju najoštriju kritiku usmjerio direktno na predsjednika, nazivajući Trampa rasistom, mizoginim i ksenofobnim tiraninom.

- Dopustite mi da kažem samo ovo. Ne mogu voljeti zemlju koju vodi Donald Tramp - dodao je.

Njegovi komentari izazvali su dugotrajan aplauz prisutnih, zbog čega je glumac nakratko zastao prije nego što je nastavio govor.

Ipak, De Niro je naglasio da njegova frustracija dolazi iz privrženosti SAD-u, a ne iz odbacivanja te zemlje.

- Naravno, veći dio svog života volio sam ovu zemlju. Sjedinjene Američke Države dočekale su moje pretke imigrante. Meni, mojoj porodici i mojim sugrađanima pružile su bogate mogućnosti i izvanredne slobode. Želim ponovo voljeti svoju zemlju. Želim svoju zemlju nazad - poručio je.

Brojne zvijezde

Na događaju su bile prisutne i brojne poznate holivudske zvijezde, uključujući Džejn Fondu (Jane Fonda) i Džuliju Roberts (Julia Roberts). Roberts je pozvala prisutne da se ne isključuju iz politike uprkos iscrpljujućem ciklusu vijesti.

- Svi osjećamo kao da ne možemo uključiti vijesti, ne želim ih čuti, ali moramo ih čuti; moramo se suočiti s tim - rekla je.

Također je odala emotivnu počast Reni Nikol Gud (Renee Nicole Goode), američkoj državljanki koju je ubio ICE.

Podsjećamo, De Nirov govor jedan je od najnovijih u nizu sukoba između njega i Trampa. Glumac je godinama jedan od najglasnijih kritičara predsjednika među slavnim ličnostima, često koristeći intervjue, dodjele nagrada i političke događaje kako bi osudio njegovo vodstvo.