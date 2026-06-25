Dokumentarac o liku i djelu Brune Groninga: Projekcija u tri dijela u KUD-u "Lola"

Obavještavamo javnost da će u organizaciji Udruženja "Krug prijatelja Brune Groninga" u Sarajevu biti prikazan dokumentarni film "Fenomen iscjeljenja" u kojem će sarajevska publika moći upoznati impresivno djelo Brune Groninga, te zahvaljujući kojem se i danas događaju pomoći i iscjeljenja duhovnim putem bez obzira na vjeroispovijeti, boju kože i kulture.

Uzbudljivi intervjui, stručna mišljenja ljekara i lični izvještaji prijatelja Brune Groninga iz mnogih zemalja kroz ovaj dokumentarac daju široku sliku velikog "Kruga prijatelja".