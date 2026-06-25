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"FENOMEN ISCJELJENJA"

Dokumentarac o liku i djelu Brune Groninga: Projekcija u tri dijela u KUD-u "Lola"

Pozivamo sve Sarajlije koje ispunjava duhovnost i briga o drugima da sa članovima Udruženja "Krug prijatelja Brune Groninga" pogledaju ovaj film

U KUD "Lola" bit će prikazan dokumentarac Brune Groninga. Foto: KUD "Lola"

M. K. V.

25.6.2026

Obavještavamo javnost da će u organizaciji Udruženja "Krug prijatelja Brune Groninga" u Sarajevu biti prikazan dokumentarni film "Fenomen iscjeljenja" u kojem će sarajevska publika moći upoznati impresivno djelo Brune Groninga, te zahvaljujući kojem se i danas događaju pomoći i iscjeljenja duhovnim putem bez obzira na vjeroispovijeti, boju kože i kulture.

Uzbudljivi intervjui, stručna mišljenja ljekara i lični izvještaji prijatelja Brune Groninga iz mnogih zemalja kroz ovaj dokumentarac daju široku sliku velikog "Kruga prijatelja".

Prikazivanje dokumentarca će se upriličiti u prostorijama KUD-u "Lola" u ulici Envera Šehovića 15 u Sarajevu i prikazivat će se u tri dijela: petak (26. 06. 2026.), subotu (27. 06. 2026.) i nedjelju (28. 06. 2026.).

Projekcije sva tri dijela su s početkom od 18. 00 sati.

Pozivamo sve Sarajlije koje ispunjava duhovnost i briga o drugima da zajedno s članovi Udruženja "Krug prijatelja Brune Groninga" pogledaju ovaj značajni dokumentarni film. 

Ulaz je besplatan.

# DOKUMENTARAC
# KRUG PRIJATELJA BRUNE GRONING
# BRUNO GRONING
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