Holivud ostao bez zvijezde: Preminula oskarovka, svi je pamte po kultnoj ulozi

Legendarna holivudska glumica En Mari Blajt (Ann Blyth), zvijezda zlatnog doba Holivuda, koja je ostavila neizbrisiv trag u filmskoj industriji, preminula je u 98 godina, a vijest o njenoj smrti potvrdio je novinar KABC-a Džordž Penačio, prenosi Variety. Blajt je ostala upamćena po ulozi Vede Pirs u kultnom filmu "Mildred Pierce" iz 1945. godine, za koju je sa samo 17 godina bila nominovana za Oskara u kategoriji najbolje sporedne glumice.

Publika će je pamtiti i po zapaženim ulogama u filmovima "Brute Force" (1947), "The Great Caruso" (1951) i "The Helen Morgan Story" (1957), u kojem je glumila zajedno s Polom Njumanom. U jednom od intervjua za "Turner Classic Movies" prisjetila se snimanja filma "Mildred Pierce", u kojem je tumačila kćerku lika kojeg je igrala Džoan Kraford. Iako su njihove filmske junakinje bile u sukobu, Blajt je istakla da su privatno bile u odličnim odnosima te da joj je jedna od najtežih scena bila ona u kojoj je morala ošamariti slavnu glumicu. Osim uspješne glumačke karijere, En Mari Blajt bila je i operna sopranistica te zvijezda brojnih holivudskih mjuzikala. Karijeru je započela veoma rano – na radiju je nastupala već s pet godina, dok je s 12 godina debitovala na Brodveju. Nakon uspjeha u pozorištu potpisala je ugovor s "Universal Studiosom" i preselila se u Holivud.

Pedesetih godina prešla je u MGM, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga u operetama i muzičkim filmovima. Njenu karijeru nakratko je prekinula teška nesreća iz 1945. godine, kada je tokom sankanja slomila leđa. Oporavak je trajao gotovo godinu i po, a sve vrijeme nosila je ortopedsku protezu. Ipak, još dok je bila u invalidskim kolicima dobila je ulogu u zatvorskoj drami "Brute Force" s Bertom Lankasterom, a nakon oporavka nastavila je nizati uspješne filmske uloge. Po završetku filmske karijere krajem pedesetih godina posvetila se porodici i muzičkom pozorištu. Nastupala je u predstavama poput "Moje pjesme, moji snovi", "Kralj i ja", "Karneval" i "Mala noćna muzika".