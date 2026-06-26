Svijet bruji o novoj Netflixovoj seriji: Odmor iz snova pretvara se u noćnu moru

Nakon što je Netflix objavio novu triler seriju "Oasis" od osam epizoda, koja se već danima nameće kao idealan izbor za vikend maraton, ona je istovremeno i podijelila publiku.
Na prvi pogled, serija djeluje inspirisana HBO-ovim hitom "The White Lotus", budući da je smještena u luksuzno odmaralište gdje problemi neizbježno vrebaju iza savršenog ambijenta.
Riječ je o novom španskom misterioznom trileru koji je globalnu premijeru imao 19. juna i koji je već privukao veliku pažnju na Netflixu. Gledaocima donosi napetu priču smještenu u ekskluzivni resort, gdje se raj vrlo brzo pretvara u noćnu moru.
Ipak, reakcije publike i kritike nisu jedinstvene — dok je serija danima u top 3 Netflix trendinga, ocjene su prilično niske, a na IMDb-u ima 5,3 od 10.
Radnja počinje u idiličnom luksuznom odmaralištu "Oasis Infinity", gdje se okuplja bogata porodica i gosti koji se ubrzo počinju zbližavati, ali i ulaziti u sukobe.
Među likovima je Danilo, koji prvi put dolazi u resort sa majkom i polusestrom Sofijom, koja je prikazana kao zavodnica sklona manipulacijama i spletkama.
Bezbrižna atmosfera kulminira zabavom na plaži, tokom koje recepcionarka Selija iznenada nestaje bez traga. Kada policijska istraga ne daje rezultate, njena najbolja prijateljica Helena i Danilo odlučuju sami istražiti šta se dogodilo.
Situacija se dodatno komplikuje kada policija zatvori cijeli resort, pa niko ne može napustiti odmaralište, što pojačava tenzije i sumnju među gostima i osobljem.
Seriju potpisuje produkcijska kuća "Bambú Producciones", poznata po hitovima poput "Las chicas del cable", "Alta Mar" i "El caso Asunta", a iza projekta stoji isti kreativni tim.
Žanr luksuznog odmarališta i misterije već je postao svojevrstan podžanr, pa poređenja sa "The White Lotus" nisu iznenađenje, iako dio kritike smatra da "Oasis" više podsjeća na seriju "Elite".
Kritike su podijeljene — dok jedni seriju vide kao laganu zabavu za vikend, drugi ističu da su likovi površni i radnja povremeno neuvjerljiva, ali vizuelno vrlo atraktivna.
Na društvenim mrežama reakcije su slične — jedni je porede s "The White Lotus", dok drugi smatraju da je riječ o "lakšoj" verziji sličnog koncepta.
Netflix još nije potvrdio drugu sezonu, iako su neke priče ostale otvorene. Ako do nastavka dođe, najvjerovatnije bi bio u formi antologije, s novom lokacijom i potpuno novom postavom.