Svijet bruji o novoj Netflixovoj seriji: Odmor iz snova pretvara se u noćnu moru

Nakon što je Netflix objavio novu triler seriju "Oasis" od osam epizoda, koja se već danima nameće kao idealan izbor za vikend maraton, ona je istovremeno i podijelila publiku.

Na prvi pogled, serija djeluje inspirisana HBO-ovim hitom "The White Lotus", budući da je smještena u luksuzno odmaralište gdje problemi neizbježno vrebaju iza savršenog ambijenta.

Riječ je o novom španskom misterioznom trileru koji je globalnu premijeru imao 19. juna i koji je već privukao veliku pažnju na Netflixu. Gledaocima donosi napetu priču smještenu u ekskluzivni resort, gdje se raj vrlo brzo pretvara u noćnu moru.

Ipak, reakcije publike i kritike nisu jedinstvene — dok je serija danima u top 3 Netflix trendinga, ocjene su prilično niske, a na IMDb-u ima 5,3 od 10.