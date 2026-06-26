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U ŠESTOJ DECENIJI

Seksi "domaćica" ne izlazi iz bikinija: Što starija, to više zavodi

Sada kao zauzeta mama koja usklađuje više projekata, očigledno je da i dalje uspijeva da fitnes postavi kao prioritet

Sezona kupaćih kostima je u punom jeku. Instagram

D. E.

26.6.2026

Holivudska ljepotica Eva Longorija (51) oduševila je u oskudnom bijelom bikiniju dok je boravila na plažama Marbelje u Španiji sa suprugom Hozeom Bastonom (José Bastón) i njihovim sedmogodišnjim sinom Santijagom.

Sada kao zauzeta mama koja usklađuje više projekata, očigledno je da i dalje uspijeva da fitnes postavi kao prioritet, što potvrđuju i najnovije fotografije na kojima pokazuje stomak oblikovan treninzima i zategnutu figuru, prenosi Daily Mail.

Društvo joj je sve vrijeme pravio suprug, a paparaci su ih u jednom trenutku uhvatili i kako razmijenjuju nježnosti.

 - Ova žena je savršena", "Prava boginja", "Njen izgled je prava misterija, bili su samo neki od komentara na društvenim mrežama.

Ovaj par danas uglavnom živi u Španiji i Meksiku, ali i dalje po potrebi putuju nazad u Sjedinjene Američke Države.

Eva Longorija ima i američko i špansko državljanstvo, pa nikada nije krila sreću što može da "pobjegne" kad god poželi.

# ODMOR
# EVA LONGORIA
# FITNES
# PLAŽA
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