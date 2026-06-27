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“SKUPA JE OVA ČEMERIKA”

Bh. glumac Aldin Tucić pokazao kako izgleda navijački život u Americi: Zbog Zmajeva "jede" i lišće

Navijači su se našalili na njegov račun, poručujući da su "prioriteti jasni"

Šala Aldina Tucića postala hit. Screanshoot / Instagram

Z. V.

27.6.2026

Bosanskohercegovački glumac Aldin Tucić nasmijao je svoje pratitelje na društvenim mrežama nakon što je objavio simpatičan snimak iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje prati Zmajeve na Svjetskom prvenstvu.

U videu se vidi kako se šali da "jede" lišće, a na pitanje prijatelja, reditelja Harisa Dubice, šta radi, odgovorio je da se "nešto mora jesti" nakon što je kupio kartu za utakmicu SAD – Bosna i Hercegovina.

Uz objavu je napisao šaljivu poruku: "Skupa je ova Čemerika. Svaki navijač BiH nakon kupovine karte", što je izazvalo brojne reakcije i komentare njegovih pratitelja.

Navijači su se našalili na njegov račun, poručujući da su "prioriteti jasni" i da se zbog Zmajeva sve može izdržati.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 2. jula u Santa Klari (Santa Clari) odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

# ZMAJEVI
# SVJETSKO PRVENSTVO
# ALDIN TUCIĆ
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