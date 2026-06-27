Bh. glumac Aldin Tucić pokazao kako izgleda navijački život u Americi: Zbog Zmajeva "jede" i lišće

Bosanskohercegovački glumac Aldin Tucić nasmijao je svoje pratitelje na društvenim mrežama nakon što je objavio simpatičan snimak iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje prati Zmajeve na Svjetskom prvenstvu.

U videu se vidi kako se šali da "jede" lišće, a na pitanje prijatelja, reditelja Harisa Dubice, šta radi, odgovorio je da se "nešto mora jesti" nakon što je kupio kartu za utakmicu SAD – Bosna i Hercegovina.

Uz objavu je napisao šaljivu poruku: "Skupa je ova Čemerika. Svaki navijač BiH nakon kupovine karte", što je izazvalo brojne reakcije i komentare njegovih pratitelja.

Navijači su se našalili na njegov račun, poručujući da su "prioriteti jasni" i da se zbog Zmajeva sve može izdržati.