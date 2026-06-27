Rade Šerbedžija kritikovao Hrvatsku, a pohvalio Zmajeve: "Pogledajte kako je BiH igrala"

On je gostovao u emisiji RTL Direkt, gdje je s voditeljicom Mojmirom Pastorčić razgovarao o fudbalu, a na pitanje prati li utakmice i navija li, odgovorio je da prati sport, ali da nije zadovoljan igrama “Vatrenih”.

- Pratim, naravno da navijam. Nisam zadovoljan kako igraju odmah da kažem jer igrao sam nogomet gotovo poluprofesionalno. Igrao sam i mali nogomet za Tiffany i veliki za Slobodu Podsused - rekao je na početku.

Potom je izjavio da se razumije u ovaj sport te objasnio zašto nije zadovoljan igrom reprezentacije Hrvatske. S druge strane, pohvalio je igru Zmajeva, rekavši da su fantastično igrali u posljednjoj utakmici protiv Katara.

- Ovaj, razumijem se dosta u nogomet. Mislim da presporo igramo u srednjem redu, da moramo brže igrati, prenositi loptu, biti opasniji. Pogledajte kako igraju ovi mladi iz Brazila i sve ove reprezentacije. Pogledajte kako je Bosna igrala ovu posljednju utakmicu. Fantastično. Sve su mladi dečki. I to je važno. Važna je brzina. Gledam, zapanjen sam s tim novim reprezentacijama iz Afrike, iz Južne Amerike, iz Amerike uopće. Zaboga, kako igraju brzo nogomet. To je budućnost. Ja mislim da je naša reprezentacija prespora - objasnio je.

Podsjećamo, Vatreni večeras protiv reprezentacije Gane igraju posljednju utakmicu u grupnoj fazi.

Hrvatska trenutno ima tri boda i gol razliku 3:4 i jasno je da ukoliko remiziraju ili pobijede Ganu u posljednjem kolu, obezbijedit će plasman u nokaut fazu s četiri boda. U slučaju poraza, morat će se uzdati u druge rivale što im nimalo ne ide u prilog.