Ukrajina optužila Netflix da promoviše rusku propagandu kroz crtani "Maša i Medvjed“

Netflix se našao na udaru kritika u Ukrajini nakon što je otkupio prava za prikazivanje dvije nove sezone ruskog animiranog serijala "Maša i Medvjed“, te produžio licencu za ranije epizode i prateće serijale.

Zahvaljujući ovom ugovoru, popularni crtani film bit će dostupan u više od 100 zemalja, uključujući tržišta Sjeverne Amerike, Evrope, Azije i Latinske Amerike.

Animirani serijal, koji proizvodi ruski studio Animaccord, godinama je među najgledanijim dječijim sadržajima, ali ukrajinski zvaničnici tvrde da nije riječ samo o zabavi.

Ukrajinski Centar za suzbijanje dezinformacija ocijenio je da je „Maša i Medvjed“ sredstvo ruske „meke moći“, navodeći da kroz likove i priču stvara pozitivnu sliku o Rusiji, promoviše narative iz sovjetskog perioda i normalizuje militarizam.

U Centru tvrde i da je serijal u pojedinim evropskim državama bio predmet zabrana ili ozbiljnih rasprava zbog mogućeg propagandnog utjecaja.

Kritike dolaze u trenutku kada Ukrajina nastavlja nastojanja da ograniči prisustvo ruskog medijskog i kulturnog sadržaja, a dio korisnika u toj zemlji najavio je otkazivanje pretplate na Netflix zbog ove odluke.