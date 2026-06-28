Glumica povrijeđena na snimanju: Hitno prevezena u bolnicu, cijeli projekat obustavljen

Francuska glumica Eva Grin (Eva Green) doživjela je nezgodu na snimanju treće sezone Netflixove hit-serije "Wednesday", nakon čega je hitno prevezena u bolnicu zbog povrede noge.
Glumica, koja se pridružila glumačkoj postavi popularne serije u ulozi Ofelije Adams, navodno je zadobila povredu tokom snimanja u blizini Dablina, gdje se trenutno realizuje produkcija nove sezone.
Izvor blizak produkciji izjavio je da je situacija bila ozbiljna.
– Povreda je bila prilično nezgodna. Eva je osjećala jake bolove, a producenti nisu željeli ništa prepustiti slučaju. Ljekari su odmah pozvani, nakon čega je prevezena u bolnicu. Srećom, uspješno je zbrinuta i sada se dobro oporavlja – naveo je izvor.
Zbog incidenta snimanje je privremeno obustavljeno, a raspored produkcije morao je biti izmijenjen kako bi se glumica mogla oporaviti. Serija "Wednesday", u kojoj glavne uloge tumače Džena Ortega i Ketrin Zita-Džouns, postala je najgledanija Netflixova serija na engleskom jeziku, dok ju je na globalnom nivou nadmašila jedino korejska serija "Squid Game".
Druga sezona donijela je gostovanja Lejdi Gage i Bili Pajper, dok nekoliko epizoda režira proslavljeni Tim Barton.
Eva Grin (45), poznata po ulozi Vesper Lind u filmu "Casino Royale" iz 2006. godine, ranije je izjavila da jedva čeka da se pridruži svijetu porodice Adams.
– Jedva čekam unijeti svoju dozu ludosti u porodicu Adams. Ova serija ima savršenu kombinaciju mračnog humora i neobične atmosfere – rekla je glumica.
Njena uloga misteriozne tetke Ofelije potvrđena je krajem prošle godine. Lik je najavljen na kraju prethodne sezone, kada je prikazana kako ispisuje poruku: "Wednesday mora umrijeti." Nakon toga glavna junakinja dobija Ofelijin dnevnik i počinje imati uznemirujuće psihičke vizije.
Prema navodima izvora, Netflix ulaže ogromna sredstva u produkciju serije.
– "Wednesday" je jedan od najvećih prioriteta kompanije Netflix. Otkako je postala svjetski hit, producenti čine sve kako bi detalji sa snimanja ostali tajna. Budžet je ogroman, a angažovan je veliki broj poznatih glumaca – rekao je izvor.
Procjenjuje se da produkcija svake epizode košta oko 15 miliona funti.
Ovo nije prvi put da je snimanje serije prekinuto.
Tokom 2023. godine produkcija druge sezone bila je zaustavljena zbog holivudskih štrajkova scenarista, dok je glumica Tora Birč morala napustiti projekat iz porodičnih razloga.
Eva Grin je 2023. godine dobila i sudski spor protiv producentske kuće White Lantern Film zbog honorara od 810.000 funti za naučnofantastični film "A Patriot", koji nikada nije snimljen. Sud je presudio u njenu korist, a glumici je dosuđeno i 1,2 miliona funti za pokrivanje sudskih troškova.
Nakon presude izjavila je da je zadovoljna što je "pravda pobijedila", te optužila producente da su pokušali nepravedno svaliti krivicu za propast projekta na nju.