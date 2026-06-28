Glumica povrijeđena na snimanju: Hitno prevezena u bolnicu, cijeli projekat obustavljen

Francuska glumica Eva Grin (Eva Green) doživjela je nezgodu na snimanju treće sezone Netflixove hit-serije "Wednesday", nakon čega je hitno prevezena u bolnicu zbog povrede noge.

Glumica, koja se pridružila glumačkoj postavi popularne serije u ulozi Ofelije Adams, navodno je zadobila povredu tokom snimanja u blizini Dablina, gdje se trenutno realizuje produkcija nove sezone.

Izvor blizak produkciji izjavio je da je situacija bila ozbiljna.

– Povreda je bila prilično nezgodna. Eva je osjećala jake bolove, a producenti nisu željeli ništa prepustiti slučaju. Ljekari su odmah pozvani, nakon čega je prevezena u bolnicu. Srećom, uspješno je zbrinuta i sada se dobro oporavlja – naveo je izvor.

Zbog incidenta snimanje je privremeno obustavljeno, a raspored produkcije morao je biti izmijenjen kako bi se glumica mogla oporaviti. Serija "Wednesday", u kojoj glavne uloge tumače Džena Ortega i Ketrin Zita-Džouns, postala je najgledanija Netflixova serija na engleskom jeziku, dok ju je na globalnom nivou nadmašila jedino korejska serija "Squid Game".