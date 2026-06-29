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SIN PROSLAVIO 23. ROĐENDA

Poseban mladić u porodici Lejle i Tarika Filipovića: Dino krenuo putem radosti i uspjeha

Srećan 23. rođendan, majkino. Neka te kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav, napisala je Lejla

Lejla Filipović sa sinom Dinom. Instagram

E. A.

29.6.2026

Bivša mis Hrvatske Lejla Filipović (49) i njen suprug, glumac Tarik Filipović (53) obilježili su juče važan datum.

Lejlin sin Dino proslavio je 23. rođendan. Ponosna mama se oglasila na Instagramu i objavila sliku sa sinom kog je dobila u braku sa bivšim, Dadom Majolijem.

- Srećan 23. rođendan, majkino. Neka te kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav. Želim ti ostvarenje svih snova i da te život uvijek vodi putem radosti i uspjeha - napisala je uz fotografiju na kojoj ona i Dino zajedno poziraju zagrljeni.

Dinu je iste želje uputio i očuh. A uslijedile su i brojne čestitke njihovih pratilaca.

# TARIK FILIPOVIĆ
# LEJLA FILIPOVIĆ
# DINO MOJALIJE
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