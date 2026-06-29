Glumica zbog scene završila u bolnici: Prekinuto snimanje

Glumica Eva Grin oporavlja se od povrede koju je zadobila na snimanju treće sezone Netflixove serije Wednesday u Dublinu.
Četrdesetpetogodišnja glumica, najpoznatija po ulozi u filmu Casino Royale, ranije ovog mjeseca prevezena je u bolnicu nakon nezgode na snimanju.
Produkcija je zbog incidenta privremeno obustavljena, a raspored snimanja prilagođen je njenom oporavku. Iz Netflixa nisu željeli otkrivati detalje o nesreći niti o vrsti povrede, već su samo potvrdili da je glumica povrijeđena.
Prema pisanju magazina Entertainment Weekly, Eva se uspješno oporavlja, dok je izvor sa seta za The Sun otkrio da je situacija u trenutku nesreće bila veoma ozbiljna.
– Bilo je zaista neugodno. Eva se povrijedila i očito je trpjela bolove, pa producenti nisu željeli ništa prepustiti slučaju. Pozvana je hitna pomoć, nakon čega je prevezena u bolnicu, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. Srećom, sada se dobro oporavlja – rekao je izvor.
Vijest da se Eva Grin pridružuje glumačkoj ekipi serije Wednesday u trećoj sezoni objavljena je u novembru prošle godine. U novim epizodama igrat će Ofeliju, sestru Mortiše Adams, koju tumači Ketrin Zita-Džouns.