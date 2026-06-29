Glumica zbog scene završila u bolnici: Prekinuto snimanje

Glumica Eva Grin oporavlja se od povrede koju je zadobila na snimanju treće sezone Netflixove serije Wednesday u Dublinu.

Četrdesetpetogodišnja glumica, najpoznatija po ulozi u filmu Casino Royale, ranije ovog mjeseca prevezena je u bolnicu nakon nezgode na snimanju.

Produkcija je zbog incidenta privremeno obustavljena, a raspored snimanja prilagođen je njenom oporavku. Iz Netflixa nisu željeli otkrivati detalje o nesreći niti o vrsti povrede, već su samo potvrdili da je glumica povrijeđena.