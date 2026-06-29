Zbog epskih lokacija u Irskoj Džekman zabranio mobitele na setu

Hju Džekmen (Hugh Jackman) otkrio je zbog čega je tokom snimanja svog novog filma o Robinu Hudu uveo neobično pravilo za cijelu ekipu.

Glumac u filmu Smrt Robina Hudu tumači znatno mračniju verziju legendarnog odmetnika, koji ovoga puta nije prikazan kao junak koji otima od bogatih da bi pomagao siromašnima, već kao bjegunac s teškom prošlošću kojeg progone vlastita djela.

U filmu, koji donosi potpuno drugačiji pogled na poznatu legendu, uz Džekmena glumi i Džodi Komer, zvijezda serije Ubijanje Eve.

Lik Robina Huda kroz historiju su na filmu i televiziji tumačili brojni glumci, među kojima su Erol Flin, Kevin Kostner i Rasel Krou. Većina dosadašnjih verzija prikazivala ga je kao plemenitog junaka koji preraspodjeljuje bogatstvo ili kao odanog saveznika kralja Rikarda u borbi protiv njegovog brata Ivana.

Film je sniman na atraktivnim lokacijama u Irskoj, a upravo je priroda koja ih je okruživala inspirisala Džekmena da uvede pravilo zabrane korištenja mobilnih telefona čim glumci napuste šminku.

– Bilo je nevjerovatno. Irska ekipa i same lokacije bile su fantastične. Toliko su oduzimale dah da smo odlučili da ne koristimo mobitele čim izađemo iz šminke. Svoj telefon davao sam drugoj osobi, pa sam ga morao tražiti ako bih želio nešto provjeriti – rekao je Džekmen u intervjuu za Discussing Film.

Dodao je da je cijelo iskustvo bilo posebno i zbog odluke reditelja Majkla Sarnoskog da film snima na filmskoj vrpci.

– Znam da malo skrećem s teme, ali sve je izgledalo spektakularno. Majkl Sarnoski želio je snimati na filmskoj vrpci kako bi zadržao autentičnost i stvorio nešto što će ostaviti trajan utisak – kazao je.

Govoreći o ulozi, Džekmen je za magazin People objasnio da ga danas najviše privlače složeni likovi.

– Kako godine prolaze, sve više me privlače sive zone ljudske prirode, a ne jednostavne podjele na dobre i loše ljude – zaključio je glumac.