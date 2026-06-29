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PROBUDILI NOSTALGIJU

Kasandra i Luis David ponovo zajedno nakon 34 godine: Nju hvale, a njega prozivaju zbog botoksa

Glumci Koraima Tores i Osvaldo Rios iz kultne latinoameričke serije "Kasandra" sreli su se poslije gotovo tri i po decenije u Dubaiju

Serija "Kasandra" bila je hit na Balkanu. Foto: Instagram

M. K. V.

29.6.2026

Glumci Koraima Tores i Osvaldo Rios, koje su milioni gledalaca zapamtili kao Kasandru i Luisa Davida iz kultne latinoameričke serije "Kasandra", ponovo su se sreli nakon više od tri decenije.

Njih dvoje su se pojavili u Dubaiju, gdje su primili prestižnu nagradu, a zajedničke fotografije i snimci ubrzo su preplavili društvene mreže.

I dok mnogi ne kriju oduševljenje činjenicom da ponovo vide omiljeni televizijski par na okupu, najveću pažnju privukao je njihov današnji izgled.

Brojni korisnici društvenih mreža ističu da Koraima Tores i u šestoj deceniji izgleda prirodno i njeguje prepoznatljivu ljepotu zbog koje je devedesetih bila jedna od najpopularnijih televizijskih zvijezda.

S druge strane, Osvaldo Rios izazvao je brojne komentare, a dio javnosti smatra da je pretjerao s estetskim zahvatima. 

Mnogi navode da zbog botoksa i drugih korekcija izgleda znatno drugačije nego u periodu najveće slave, pa ga neki fanovi jedva prepoznaju.

Glumac se nakon ceremonije oglasio na Instagramu i zahvalio organizatorima na priznanju.

– Želim da se zahvalim dr. Basemu, osnivaču nagrade "Top Humanity Leaders Award", Al Halifi Bin Zajedu Al Nahjanu i svim divnim ljudima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na ovoj časti – napisao je Rios.

Dodao je da nagradu posvećuje Venecueli, koju smatra svojom drugom domovinom zbog uspjeha serije "Kasandra", kao i pokojnoj scenaristkinji Deliji Fijaljo, autorici ove kultne telenovele.

Bez obzira na promjene koje su donijele godine, susret Koraime Tores i Osvalda Riosa probudio je nostalgiju kod brojnih gledalaca koji i danas pamte seriju koja je devedesetih bila jedan od najvećih televizijskih hitova na Balkanu.

# OSVALDO RIOS
# KASANDRA
# KORAIMA TORES
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