Kasandra i Luis David ponovo zajedno nakon 34 godine: Nju hvale, a njega prozivaju zbog botoksa

Glumci Koraima Tores i Osvaldo Rios, koje su milioni gledalaca zapamtili kao Kasandru i Luisa Davida iz kultne latinoameričke serije "Kasandra", ponovo su se sreli nakon više od tri decenije.

Njih dvoje su se pojavili u Dubaiju, gdje su primili prestižnu nagradu, a zajedničke fotografije i snimci ubrzo su preplavili društvene mreže.

I dok mnogi ne kriju oduševljenje činjenicom da ponovo vide omiljeni televizijski par na okupu, najveću pažnju privukao je njihov današnji izgled.

Brojni korisnici društvenih mreža ističu da Koraima Tores i u šestoj deceniji izgleda prirodno i njeguje prepoznatljivu ljepotu zbog koje je devedesetih bila jedna od najpopularnijih televizijskih zvijezda.