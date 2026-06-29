Kasandra i Luis David ponovo zajedno nakon 34 godine: Nju hvale, a njega prozivaju zbog botoksa

Glumci Koraima Tores i Osvaldo Rios, koje su milioni gledalaca zapamtili kao Kasandru i Luisa Davida iz kultne latinoameričke serije "Kasandra", ponovo su se sreli nakon više od tri decenije.
Njih dvoje su se pojavili u Dubaiju, gdje su primili prestižnu nagradu, a zajedničke fotografije i snimci ubrzo su preplavili društvene mreže.
I dok mnogi ne kriju oduševljenje činjenicom da ponovo vide omiljeni televizijski par na okupu, najveću pažnju privukao je njihov današnji izgled.
Brojni korisnici društvenih mreža ističu da Koraima Tores i u šestoj deceniji izgleda prirodno i njeguje prepoznatljivu ljepotu zbog koje je devedesetih bila jedna od najpopularnijih televizijskih zvijezda.
S druge strane, Osvaldo Rios izazvao je brojne komentare, a dio javnosti smatra da je pretjerao s estetskim zahvatima.
Mnogi navode da zbog botoksa i drugih korekcija izgleda znatno drugačije nego u periodu najveće slave, pa ga neki fanovi jedva prepoznaju.
Glumac se nakon ceremonije oglasio na Instagramu i zahvalio organizatorima na priznanju.
– Želim da se zahvalim dr. Basemu, osnivaču nagrade "Top Humanity Leaders Award", Al Halifi Bin Zajedu Al Nahjanu i svim divnim ljudima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na ovoj časti – napisao je Rios.
Dodao je da nagradu posvećuje Venecueli, koju smatra svojom drugom domovinom zbog uspjeha serije "Kasandra", kao i pokojnoj scenaristkinji Deliji Fijaljo, autorici ove kultne telenovele.
Bez obzira na promjene koje su donijele godine, susret Koraime Tores i Osvalda Riosa probudio je nostalgiju kod brojnih gledalaca koji i danas pamte seriju koja je devedesetih bila jedan od najvećih televizijskih hitova na Balkanu.