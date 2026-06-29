Bio je 28 godina stariji od nje, razveli se, pa opet živjeli skupa: Ovako je izgledao bivši suprug ove glumice

Ljubavni život glumice Mile Elegović godinama je obavijen velom tajne, ali posebno mjesto u njenom životu zauzima veza s 28 godina starijim fotografom Ivanom Balićem Cobrom.
U braku su proveli 11 godina, a razveli su se 2006. godine. Ipak, za razliku od mnogih bivših supružnika, njihov razvod nije značio kraj odnosa. Ostali su bliski prijatelji i saradnici, a njihova posebna povezanost trajala je sve do Cobrine smrti u oktobru 2025. godine.
Njihova bliskost nikada nije bila tajna. Često su zajedno šetali gradom, a Mila je s ponosom promovisala njegov rad. Nakon razornog zemljotresa u Zagrebu ponovo su živjeli zajedno kako bi mu pomogla u svakodnevnom životu.
– Znam da je to neuobičajeno, ali naš odnos nije završen. On mi je velika podrška, saradnik i čovjek koji je u velikoj mjeri zaslužan za moju karijeru – ispričala je tada.
Dodala je da je upravo tada shvatila kako prava ljubav nikada ne umire, već samo mijenja svoj oblik.
Kada je Ivan Balić Cobra preminuo u 83. godini, glumica se od njega oprostila emotivnom porukom.
– Otišao je moj Cobra... moj muž, moj partner, moje sve... – napisala je.
Nakon njegove smrti Mila svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Iako je potvrdila da je slobodna, o eventualnoj novoj ljubavi ne želi govoriti.
U podkastu Tatjane Jurić, nakon Cobrine smrti, progovorila je i o tome zašto se nikada nije ostvarila kao majka.
– Na to pitanje ne možemo odgovoriti, ali čini mi se da je jedna od svrha života da produžimo život kroz potomstvo i lijepo je kada tvoje dijete nastavlja životnu priču. Ja nisam jedna od tih osoba. Ima trenutaka kada mi to jako nedostaje, ali ima i onih kada mi ne nedostaje i sretna sam jer sam slobodna kao ptica. Ako me pitaš jesam li osjećala bol zato što nisam postala mama, jesam. Bilo je trenutaka kada mi je to bilo veoma teško, ali bilo je i onih kada sam rekla: Hvala Bogu što se to nije dogodilo – iskreno je priznala glumica.