Bio je 28 godina stariji od nje, razveli se, pa opet živjeli skupa: Ovako je izgledao bivši suprug ove glumice

Ljubavni život glumice Mile Elegović godinama je obavijen velom tajne, ali posebno mjesto u njenom životu zauzima veza s 28 godina starijim fotografom Ivanom Balićem Cobrom.

U braku su proveli 11 godina, a razveli su se 2006. godine. Ipak, za razliku od mnogih bivših supružnika, njihov razvod nije značio kraj odnosa. Ostali su bliski prijatelji i saradnici, a njihova posebna povezanost trajala je sve do Cobrine smrti u oktobru 2025. godine.

Njihova bliskost nikada nije bila tajna. Često su zajedno šetali gradom, a Mila je s ponosom promovisala njegov rad. Nakon razornog zemljotresa u Zagrebu ponovo su živjeli zajedno kako bi mu pomogla u svakodnevnom životu.

– Znam da je to neuobičajeno, ali naš odnos nije završen. On mi je velika podrška, saradnik i čovjek koji je u velikoj mjeri zaslužan za moju karijeru – ispričala je tada.

Dodala je da je upravo tada shvatila kako prava ljubav nikada ne umire, već samo mijenja svoj oblik.