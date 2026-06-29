Glumac prekinuo šutnju i odgovorio na optužbe o silovanju: "Nisam rekao da nije bilo vatre, bilo je udvaranja muškarcima"

Gostujući u podcastu "Club Random" kod Bila Mahera (Billa Mahera), Kevin Spejsi (Kevin Spacey) je izjavio kako osjeća da se njegova karijera postepeno oporavlja nakon višegodišnjeg "holivudskog izgnanstva" uzrokovanog optužbama za seksualno uznemiravanje.

"Mali požar"

- Osjećam se puno prihvaćenije i mislim da se stvari kreću u smjeru u kojem smo se nadali - istakao je oskarovac, naglašavajući da je pobijedio na svim sudskim sporovima pred porotom, uključujući i građansku tužbu Antonija Rapa (Anthonyja Rappa) od 40 miliona dolara.

Spejsi je priznao da su pojedine tvrdnje imale osnovu i da je njegovo ponašanje prelazilo granice, ali je te incidente slikovito opisao riječima.

- Nikad nisam rekao da nije bilo vatre. Samo nije bio bjesnio šumski požar. Bio je to mali požar u kuhinji koji se mogao ugasiti aparatom za gašenje, objašnjava glumac.

Voditelj Bil Maher je primijetio da je u Spejsijevom slučaju bilo "previše dima da ne bi bilo vatre" i da je glumac trebao biti kažnjen, ali je zaključio da je za svoje postupke već platio izuzetno visoku cijenu.

Uporedio se sa sportistima

Spejsi se složio, povukavši paralelu sa sportom.

- Da sam bio sportska figura, bio bih na klupi sedam utakmica, rekao je on.

Dodao je kako vjeruje da javnost, nakon uvida u sudske činjenice, polako shvata da je devet godina izopćenosti iz industrije bilo dovoljno.

Tokom razgovora, glumac se osvrnuo i na gubitak doma te ključnih uloga u seriji "House of Cards" i filmu "All the Money in the World", zbog čega se morao okrenuti niskobudžetnim i evropskim projektima.

Na kraju se dotakao i kritika što se javno deklarisao kao gej tek nakon izbijanja skandala.

- Žestoko sam se zatvarao... Mislio sam da sam toliko pametan da niko nije znao, ali naravno da su svi znali, zaključio je Kevin.