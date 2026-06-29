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IKONA

Tejana Tejlor kroz suze primila BET nagradu: Dvadeset godina sam krvavo radila za ovo

Nagrada predstavlja još jedno veliko priznanje u bogatoj karijeri Tejane Tejlor, koja je ranije dva puta osvojila BET priznanje za najboljeg režisera

E. A.

29.6.2026

Pjevačica, glumica i rediteljka Tejana Tejlor dobitnica je priznanja “Ikona godine” na ovogodišnjoj ceremoniji BET Awards, a emotivni govor prilikom preuzimanja nagrade obilježile su suze i zahvalnost za dvije decenije rada.

Tridesetpetogodišnjoj umjetnici priznanje je uručila muzička legenda Dženet Džekson tokom svečanosti održane u losanđeleskom PIkok teatru.

- Večeras su mi dali titulu Ikone godine. Na trenutak sam se pitala da li bi trebalo da mi bude neprijatno da to izgovorim naglas, ali ne. Dvadeset godina sam krvavo radila za ovo. Ne prihvatam ono što sam zaradila s arogancijom, već sa zahvalnošću - rekla je Tejlor brišući suze.

Osvrnula se i na brojne uloge koje je tokom karijere obavljala, od pjevačice i glumice do rediteljke, koreografkinje i preduzetnice.

- Veći dio karijere provela sam gradeći svoj san, dok sam istovremeno pomagala drugima da izgrade svoj. Vjerujem da ima mjesta da svi uspijemo, čak i ako to znači da iz svoje čaše sipam drugome kako bi se i njegova prelila. Ne zato što sam morala, već zato što sam takva. Ako mene pitate, upravo je to ono što znači biti ikona, jer ovaj posao zna da bude veoma surov - kazala je.

Dodala je da veličina čovjeka ne zavisi od broja ljudi koji stoje ispod njega, već od onih koji stoje uz njega.

- Veličina se ne mjeri time koliko ljudi stoji ispod vas, već koliko ih stoji pored vas zato što ste bili spremni da im pružite ruku. To je jedino nasljeđe koje želim da ostavim. Zato ću ovu titulu nositi glasno i ponosno i obećavam da ću nastaviti da je zaslužujem - poručila je.

Posebno emotivan trenutak bio je kada se obratila svojim roditeljima i kćerkama Iman “Džuni” Tejli (10) i Ru Rouz (5), koje ima iz braka s bivšim suprugom Imanom Šampertom.

- Ako me jednog dana ljudi budu pamtili kao ikonu, molim se da me vas dvije uvijek pamtite jednostavno kao dom. Mama vas neizmjerno voli - rekla je.

Nagrada predstavlja još jedno veliko priznanje u bogatoj karijeri Tejane Tejlor, koja je ranije dva puta osvojila BET priznanje za najboljeg režisera muzičkih spotova.

Karijeru je započela sa svega 15 godina potpisivanjem ugovora za izdavačku kuću Farela Vilijamsa. Prije nego što se afirmisala kao solo izvođač, pisala je pjesme za Krisa Brauna i učestvovala u koreografijama Bijonse. Prvi veći solo uspjeh ostvarila je 2008. godine singlom “Google Me”.

Nakon albuma “The Album” iz 2020. godine iznenadila je fanove objavom da se povlači iz muzike. Ipak, šest godina kasnije vratila se vizuelnim albumom “Escape Room”, koji je nominovan za Gremi u kategoriji najboljeg R&B albuma.

Paralelno je izgradila i zapaženu glumačku karijeru. Osvojila je nagradu Critics Choice za film “A Thousand and One”, Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu, a za ulogu u filmu “One Battle After Another” reditelja Pola Tomasa Andersona bila je nominovana i za Oskara. Nedavno je pozvana i da postane članica Američke filmske akademije.

# TEJANA TEJLOR
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