Tejana Tejlor kroz suze primila BET nagradu: Dvadeset godina sam krvavo radila za ovo

Pjevačica, glumica i rediteljka Tejana Tejlor dobitnica je priznanja “Ikona godine” na ovogodišnjoj ceremoniji BET Awards, a emotivni govor prilikom preuzimanja nagrade obilježile su suze i zahvalnost za dvije decenije rada.

Tridesetpetogodišnjoj umjetnici priznanje je uručila muzička legenda Dženet Džekson tokom svečanosti održane u losanđeleskom PIkok teatru.

- Večeras su mi dali titulu Ikone godine. Na trenutak sam se pitala da li bi trebalo da mi bude neprijatno da to izgovorim naglas, ali ne. Dvadeset godina sam krvavo radila za ovo. Ne prihvatam ono što sam zaradila s arogancijom, već sa zahvalnošću - rekla je Tejlor brišući suze.

Osvrnula se i na brojne uloge koje je tokom karijere obavljala, od pjevačice i glumice do rediteljke, koreografkinje i preduzetnice.

- Veći dio karijere provela sam gradeći svoj san, dok sam istovremeno pomagala drugima da izgrade svoj. Vjerujem da ima mjesta da svi uspijemo, čak i ako to znači da iz svoje čaše sipam drugome kako bi se i njegova prelila. Ne zato što sam morala, već zato što sam takva. Ako mene pitate, upravo je to ono što znači biti ikona, jer ovaj posao zna da bude veoma surov - kazala je.

Dodala je da veličina čovjeka ne zavisi od broja ljudi koji stoje ispod njega, već od onih koji stoje uz njega.

- Veličina se ne mjeri time koliko ljudi stoji ispod vas, već koliko ih stoji pored vas zato što ste bili spremni da im pružite ruku. To je jedino nasljeđe koje želim da ostavim. Zato ću ovu titulu nositi glasno i ponosno i obećavam da ću nastaviti da je zaslužujem - poručila je.