Džesi Ajzenberg odbio da ponovo glumi Marka Zakerberga: Ne želim više da budem povezan s tim likom

Glumac Džesi Ajzenberg otkrio je da je odbio ponudu da ponovo tumači Marka Zakerberga u nastavku filma “The Social Network”, pod nazivom “The Social Reckoning”, uprkos višednevnim razgovorima sa scenaristom i rediteljem Aronom Sorkinom.

Govoreći za Variety na premijeri filma “Minions & Monsters” u Los Anđelesu, Ajzenberg je rekao da mu je bila velika čast što je razgovarao sa Sorkinom, kojeg smatra izuzetnim autorom.

- Čast je razgovarati sa Aronom u bilo kojem kontekstu, jer je toliko elokventan, šarmantan i briljantan. Nekoliko dana smo razgovarali o filmu. Aron govori jednako divno kao što piše, pa kada odlučite da ne radite nešto s njim, imate osjećaj kao da ste iznevjerili Ameriku - rekao je glumac.

Ipak, objasnio je da je odluku donio zbog ličnih razloga.

- Rekao sam mu da u životu idem drugim putem. Ne želim više da budem povezan s tim likom. Razlozi zbog kojih nijesam prihvatio ulogu nemaju nikakve veze s kvalitetom filma. Siguran sam da je i da će biti odličan - kazao je Ajzenberg.

Ranije ovog mjeseca, Aron Sorkin je u intervjuu za Vanity Fair otkrio da je tri dana pokušavao da ubijedi Ajzenberga da se vrati ulozi osnivača Fejsbuka, ali bez uspjeha.