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GLUMAC

Džesi Ajzenberg odbio da ponovo glumi Marka Zakerberga: Ne želim više da budem povezan s tim likom

Govoreći za Variety na premijeri filma “Minions & Monsters” u Los Anđelesu, Ajzenberg je rekao da mu je bila velika čast što je razgovarao sa Sorkinom

Glumac Džesi Ajzenberg. Instagram

E. A.

29.6.2026

Glumac Džesi Ajzenberg otkrio je da je odbio ponudu da ponovo tumači Marka Zakerberga u nastavku filma “The Social Network”, pod nazivom “The Social Reckoning”, uprkos višednevnim razgovorima sa scenaristom i rediteljem Aronom Sorkinom.

Govoreći za Variety na premijeri filma “Minions & Monsters” u Los Anđelesu, Ajzenberg je rekao da mu je bila velika čast što je razgovarao sa Sorkinom, kojeg smatra izuzetnim autorom.

- Čast je razgovarati sa Aronom u bilo kojem kontekstu, jer je toliko elokventan, šarmantan i briljantan. Nekoliko dana smo razgovarali o filmu. Aron govori jednako divno kao što piše, pa kada odlučite da ne radite nešto s njim, imate osjećaj kao da ste iznevjerili Ameriku - rekao je glumac.

Ipak, objasnio je da je odluku donio zbog ličnih razloga.

- Rekao sam mu da u životu idem drugim putem. Ne želim više da budem povezan s tim likom. Razlozi zbog kojih nijesam prihvatio ulogu nemaju nikakve veze s kvalitetom filma. Siguran sam da je i da će biti odličan - kazao je Ajzenberg.

Ranije ovog mjeseca, Aron Sorkin je u intervjuu za Vanity Fair otkrio da je tri dana pokušavao da ubijedi Ajzenberga da se vrati ulozi osnivača Fejsbuka, ali bez uspjeha.

- Osjećao sam da ta uloga pripada njemu i da je kroz nju već prošao sve što je trebalo. Međutim, jednostavno više nije želio da ga poistovjećuju sa Markom Zakerbergom. Ima određene probleme s tim čovjekom i ne sviđa mu se kada mu djeca na aerodromima prilaze s vizitkartama na kojima piše: ‘I’m CEO, bitch’, tražeći da ih potpiše - rekao je Sorkin.

U nastavku, pod nazivom “The Social Reckoning”, ulogu Marka Zakerberga preuzeo je Džeremi Strong.

Film prati inženjerku Fejsbuka Frensis Hogen, koju glumi Majki Medison, i novinara Volstrit žurnala Džefa Horvica, kojeg tumači Džeremi Alen Vajt. Radnja je inspirisana istraživačkom serijom iz 2021. godine koja je razotkrila način funkcionisanja kompanije, njen negativan uticaj na tinejdžere, kao i ulogu platforme u širenju dezinformacija i sadržaja povezanih s političkim nasiljem.

# DŽESI AJZENBERG
# HOLIVUD
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