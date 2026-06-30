Dženifer Garner pokazala školski zadatak iz djetinjstva: Glumica, ljubiteljka putera od kikirikija i pjesnikinja

Glumica Dženifer Garner podijelila je sa pratiocima simpatičan školski zadatak iz djetinjstva u kojem je nabrojala osobine po kojima je smatrala da je posebna, otkrivši da je još kao djevojčica sebe vidjela kao buduću glumicu.

Na Instagramu je objavila fotografiju zadatka pod nazivom “Šta me čini posebnom”, koji je njena majka sačuvala među porodičnim uspomenama u kući u Zapadnoj Virdžiniji.

Uz rad je bila priložena i fotografija male Dženifer, a zadatak je bio ocijenjen najvišom ocjenom.

Na listi svojih posebnih osobina tada je napisala:

“1. Glumica, 2. Vlasnica mačke, 3. Klovn, 4. Pravi sladoled, 5. Jede puter od kikirikija, 6. Svira klavir, 7. Pjesnikinja, 8. Voli da čita, 9. Mornarka, 10. Klizačica, 11. Plivačica, 12. Svira violinu, 13. Spisateljica”.