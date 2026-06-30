Olivija Vajld otkrila kako ju je kolega spasio sigurne smrti: „Dugujem mu život“

Govoreći o snimanju naučnofantastičnog vesterna "Kauboji i vanzemaljci" (Cowboys & Aliens) iz 2011. godine, Vajld se prisjetila opasne nezgode koja se dogodila tokom jedne od scena jahanja.

- Volt Gogens mi je spasio život na tom filmu. Jahali smo punim galopom kroz pustinju. Sa mnom su bili Danijel Krejg (Daniel Craig) i Harison Ford (Harrison Ford), a iza nas je jurilo još četrdesetak konja. U jednom trenutku moj konj me zbacio na veoma nezgodan način. Udarila sam glavom i leđima o tlo, svuda je bila prašina - ispričala je glumica.

Kako je navela, dok je ležala na zemlji, čula je stampedo konja koji su joj se približavali.

- Sjećam se da sam prislonila uho uz zemlju i čula kako konji dolaze prema meni. Volt me je ugledao ispred sebe i u djeliću sekunde reagirao. Okrenuo je svog konja i postavio se tako da zaštiti moje tijelo od nadolazećih životinja. Dugujem mu život. On je pravi heroj - kazala je Vajld.