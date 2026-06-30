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DRAMATIČNO ISKUSTVO

Olivija Vajld otkrila kako ju je kolega spasio sigurne smrti: „Dugujem mu život“

Glumica se prisjetila teške nesreće na setu filma "Kauboji i vanzemaljci", kada ju je Volt Gogens zaštitio od stampeda 40 konja

Olivija Vajld otkrila kako joj je kolega spasio život. Instagram

M. K. V.

30.6.2026

Glumica Olivija Vajld (Olivia Wilde) otkrila je u podcastu glumca Daksa Šeparda (Dax Shepard) da joj je kolega Volt Gogens (Walton Goggins) jednom prilikom doslovno spasio život.

Govoreći o snimanju naučnofantastičnog vesterna "Kauboji i vanzemaljci" (Cowboys & Aliens) iz 2011. godine, Vajld se prisjetila opasne nezgode koja se dogodila tokom jedne od scena jahanja.

- Volt Gogens mi je spasio život na tom filmu. Jahali smo punim galopom kroz pustinju. Sa mnom su bili Danijel Krejg (Daniel Craig) i Harison Ford (Harrison Ford), a iza nas je jurilo još četrdesetak konja. U jednom trenutku moj konj me zbacio na veoma nezgodan način. Udarila sam glavom i leđima o tlo, svuda je bila prašina - ispričala je glumica.

Kako je navela, dok je ležala na zemlji, čula je stampedo konja koji su joj se približavali.

- Sjećam se da sam prislonila uho uz zemlju i čula kako konji dolaze prema meni. Volt me je ugledao ispred sebe i u djeliću sekunde reagirao. Okrenuo je svog konja i postavio se tako da zaštiti moje tijelo od nadolazećih životinja. Dugujem mu život. On je pravi heroj - kazala je Vajld.

Glumica je nedavno govorila i o svom novom filmu "Pozivnica2 (The Invite), koji je posvetila legendarnoj glumici Dajani Kiton (Diane Keaton).

Prema njenim riječima, Kiton je ostavila snažan trag na njen umjetnički razvoj i bila jedna od najvećih inspiracija tokom rada na filmu.

- Ne mogu zamisliti ovaj film bez nje. Odrasla sam gledajući njene uloge i divila se tome koliko je bila autentična. Bila je jedinstvena, ranjiva, kreativna i potpuno drugačija od drugih. Upravo zbog toga željela sam da ovaj film bude svojevrsna posveta njoj - rekla je Vajld.

# OLIVIA WILDE
# VOLT GOGENS
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