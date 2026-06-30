Olivija Vajld otkrila kako ju je kolega spasio sigurne smrti: „Dugujem mu život“

Glumica Olivija Vajld (Olivia Wilde) otkrila je u podcastu glumca Daksa Šeparda (Dax Shepard) da joj je kolega Volt Gogens (Walton Goggins) jednom prilikom doslovno spasio život.
Govoreći o snimanju naučnofantastičnog vesterna "Kauboji i vanzemaljci" (Cowboys & Aliens) iz 2011. godine, Vajld se prisjetila opasne nezgode koja se dogodila tokom jedne od scena jahanja.
- Volt Gogens mi je spasio život na tom filmu. Jahali smo punim galopom kroz pustinju. Sa mnom su bili Danijel Krejg (Daniel Craig) i Harison Ford (Harrison Ford), a iza nas je jurilo još četrdesetak konja. U jednom trenutku moj konj me zbacio na veoma nezgodan način. Udarila sam glavom i leđima o tlo, svuda je bila prašina - ispričala je glumica.
Kako je navela, dok je ležala na zemlji, čula je stampedo konja koji su joj se približavali.
- Sjećam se da sam prislonila uho uz zemlju i čula kako konji dolaze prema meni. Volt me je ugledao ispred sebe i u djeliću sekunde reagirao. Okrenuo je svog konja i postavio se tako da zaštiti moje tijelo od nadolazećih životinja. Dugujem mu život. On je pravi heroj - kazala je Vajld.
Glumica je nedavno govorila i o svom novom filmu "Pozivnica2 (The Invite), koji je posvetila legendarnoj glumici Dajani Kiton (Diane Keaton).
Prema njenim riječima, Kiton je ostavila snažan trag na njen umjetnički razvoj i bila jedna od najvećih inspiracija tokom rada na filmu.
- Ne mogu zamisliti ovaj film bez nje. Odrasla sam gledajući njene uloge i divila se tome koliko je bila autentična. Bila je jedinstvena, ranjiva, kreativna i potpuno drugačija od drugih. Upravo zbog toga željela sam da ovaj film bude svojevrsna posveta njoj - rekla je Vajld.