Preminuo glumac iz kultnih filmova: Gledaoci ga pamte po emotivnim scenama

Britanski glumac Majkl Birn (Michael Byrne), poznat po ulogama u popularnoj seriji „Coronation Street“ i filmu „Indiana Jones and the Last Crusade“, preminuo je u 82. godini.

Imao je impresivnu karijeru koja je trajala više od šest decenija.

Impresivna karijera

Birn je u kultnoj britanskoj sapunici, od 2008. do 2010. godine, tumačio Ted Pejdža (Ted Pagea), davno nestalog oca Gejl Plet (Gail Platt) i bivšeg partnera Odri Roberts (Audrey Roberts).

Gledaoci ga pamte po emotivnim scenama, među kojima se posebno izdvaja trenutak kada je svoju kćerku Gejl ispratio do oltara na vjenčanju sa Džoom Mekintajerom (Joe McIntyreom).

Njegov lik je zvanično ispisan iz serije 2021. godine.

Birn je glumačku karijeru započeo na pozorišnim daskama tokom šezdesetih godina prošlog vijeka. Nastupao je rame uz rame sa legendama britanskog glumišta, među kojima su bili Megi Smit (Maggie Smith) i Robert Stivens (Robert Stephens), u predstavama „The Royal Hunt of the Sun“ i „Trelawny of the Wells“.

Filmografija

Tokom bogate karijere ostvario je zapažene uloge u brojnim holivudskim ostvarenjima. Publika ga pamti kao pukovnika Vogela u filmu „Indiana Jones and the Last Crusade“, a igrao je i u filmovima „Braveheart“, „Tomorrow Never Dies“ iz serijala o Džejms Bondu (James Bondu), kao i u prvom dijelu filma „Harry Potter and the Deathly Hallows“, u kojem je tumačio čarobnjaka Geler Grindelvolda (Gellert Grindelwalda).

Njegovu filmografiju čine i naslovi poput „The Eagle Has Landed“, „A Bridge Too Far“, „The Medusa Touch“, „The Saint“, „The Sum of All Fears“ i „Gangs of New York“.

Pored filmskih uloga, Byrne je bio čest gost brojnih televizijskih serija, uključujući „Casualty“, „A Touch of Frost“ i „Sharpe“, gdje je ostavio prepoznatljiv trag kao karakterni glumac.

Posljednje pojavljivanje

Posljednji put na pozorišnoj sceni pojavio se 2018. godine u predstavi „Mary Stuart“, nakon čega se povukao iz glume i završio karijeru dugu više od 60 godina.

Iza sebe je ostavio suprugu Kerol (Carol), koja se brinula o njemu u posljednjim godinama života, kćerke Taru i Brajoni (Bryony), kao i troje unučadi - Toma, Kloi (Chloe) i Džezmin (Jasmine).

Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne kolege i obožavaoce širom svijeta, koji ga pamte kao izuzetnog glumca i umjetnika čiji će doprinos filmu, televiziji i pozorištu ostati trajno upamćen.