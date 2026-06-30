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POKRIO I DUGOVE

Dobio milione za seriju pa sve spiskao luksuz: Poznati režiser ide u zatvor zbog višemilionske prevare

Rinš je od Netflixa tražio dodatnih 11 miliona dolara za završetak serije "White Horse", ali je umjesto u produkciju, novac prebacio sebi

Karl Rinš. AP

B. S.

30.6.2026

Američki režiser i scenarista Karl Rinš (Carl Rinsch) osuđen je u Njujorku na dvije i po godine zatvora jer je prevario Netflix za 11 miliona dolara. 

Autor filma "47 Ronin" ranije je proglašen krivim za saveznu elektronsku prevaru i druga krivična djela.

Suština slučaja i presude svodi se na sljedeće ključne tačke.

Preusmjeravanje novca

Rinš je od Netflixa tražio dodatnih 11 miliona dolara za završetak naučnofantastične serije "White Horse", ali je umjesto u produkciju, novac prebacio na privatni račun.

Luksuzni troškovi i dugovi. Rinš je dio novca izgubio u lošim investicijama, dok je ostatak uložio u kriptovalute i iskoristio za kupovinu luksuznih automobila (pet Rolls-Roycea i Ferrari), skupocjenih satova, odjeće, te ekstremno skupih dušeka i posteljine. 

Također je pokrio oko 1,8 miliona dolara dugova na kreditnim karticama.

Odbrana i stav suda

Rinš se branio tvrdnjom da su njegovi postupci bili posljedica problema s mentalnim zdravljem i lijekovima. 

Sudija Džed Es Rejkof (Jed S. Rakoff) je uvažio zdravstvene poteškoće, ali je zaključio da one ne opravdavaju svjesnu namjeru da se lažima izvuče novac i prevara prikrije.

Iako je tužilaštvo tražilo pet godina zatvora, sud mu je izrekao blažu kaznu. 

Među onima koji su uputili pisma podrške sudu bio je i glumac Kijanu Rivs (Keanu Reeves). 

Rinš se na izdržavanje kazne mora javiti u septembru, a obavezan je i da vrati 11 miliona dolara odštete.

# PREVARE
# NETFLIX
# CARL RINSCH
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