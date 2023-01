Povratak "Titanica" u kina nakon 25 godina od premijere

Reditelj Kameron nedavno je izjavio za strane medije da ne može zamisliti taj film bez dvije glavne zvijezde Leonarda Dikaprija (DiCaprio) i Kejt Vinslet (Kate Winslet).

Filmska uspješnica držala je prvo mjesto u box-officeu 15 sedmica za redom i postala film s najvećom zaradom svih vremena. Taj rekord dostigao je upravo još jedan Kameronov film "Avatar" iz 2009. godine.

Zahvaljujući "Titanicu" i pjesma Selin Dion (Celine) "My Heart Will Go On" postala je planetarno popularna.