Adrijana Kurtišaj-Bikić sasvim iskreno za "Avaz": Privatni život ne serviram na tanjiru

- Atmosfera na snimanju je odlična. Uvijek je zabavno raditi s cijelom ekipom, koja je iza kamere koju gledatelji ne vide. Zahvaljujući njima, kuharu Omaru, koji zajedno s nama uči bosanski jezik i koji je nevjerovatno simpatičan te zanimljiv kandidatima, uvijek smo svi nasmijani i uživamo u realizaciji. Kada izgubite pojam o vremenu dok traje snimanje znak je da uživate. To je najljepši osjećaj koji možete imati u ovom poslu – ističe lijepa voditeljica.

Dodaje kako su do sada imali raznih anegdota na snimanjima koje su nasmijale cijelu produkciju.

U kuhinji, kaže, uživa, ali ne često zbog silnih obaveza.

- Najviše vremena za to imam kada sam u Frankfurtu. Ponekad pripremim i neko jelo koje nam je kuhar Omar pripremao u emisiji. Nisam ljubitelj začinjene hrane što je osnovna karakteristika arapskih jela tako da često poneki začin izostavim. Najviše volim jesti i pripremati vegetarijanske obroke. Najčešće je to „bowl“ koji je često samo vegetarijanski, a ponekada ga jedem s ribom ili mesom. Moram priznati da je u mom domu glavni kuhar moj suprug. On uživa u pripremanju jela i kombinovanju raznoraznih namirnica. Kada neko nema volju druga strana je tu da riješi problem – rekla je Kurtišaj-Bikić.

Zbog posla trenutno joj je nemoguće zastalno se preseliti u Frankfurt, ali...

- Životni prioriteti se mijenjaju i možda se nekada odlučim na taj korak – kazala nam je Kurtišaj-Bikić.

20 godina

Priznaje nam da u njenom domu razgovori sa suprugom često završavaju i sa „Da, draga“, ali i sa „Da, dragi“.

- Češće ovo prvo. Suprug je za razliku od mene tolerantniji i ima više strpljenja – iskrena je voditeljica.

Otvoreno nam je rekla i da se kroz sve godine, koliko je na malim ekranima, suočavala s predrasudama, ali da se odavno prestala opterećivati time.

- Svako ima pravo da formira svoje mišljenje o tuđem životu, ali ono ne mora biti ispravno. Nekako sam kroz skoro 20 godina bavljenja ovim poslom uvijek pokušavala zaštititi svoj privatni život i ne servirati ga drugima na tanjiru, što je ponekada znalo imati i kontraefekat, ali sve je to dio bavljenja javnim poslom i čovjek navikne da s tim živi – kaže Kurtišaj-Bikić.

I Sarajevo i Frankfurt su moji domovi

- Osoba sam koja voli putovati i ne volim da mi je svaki dan isti, tako da meni život na relaciji dva grada ne predstavlja problem. Za kratko vrijeme sam zavoljela Njemačku tako da nakon tri godine, koliko živim tamo, mogu reći da su moj dom i Sarajevo i Frankfurt. I sretna sam da imam priliku često putovati i mijenjati sredinu – kazala je Kurtišaj-Bikić.