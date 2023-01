Sinoć je u Los Angelesu održana dodjela nagrada "Critics' Choice Awards". Najboljim filmom proglašen je "Sve u isto vrijeme" (Everything Everywhere All At Once), Kejt Blanšet (Cate Blanchett )dobila je nagradu za najbolju glumicu, a najboljom komedijom proglašen je "Nož u leđa: Glass Onion".