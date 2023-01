Supruga Aleka Boldvina se pojavila u javnosti: Nosila zanimljivu majicu

Nakon što je Alek Boldvin (Alec Baldwin) optužen za ubistvo iz nehata, njegova suruga Hilari pojavila se u javnosti sa zanimljivim natpisom na majici.

Medijima je poslala poruku da je puste na miru.

Hilaria je nosila majicu na kojoj je pisalo "empatija", koju su mnogi shvatili kao poruku podrške Boldvinu. Na TikToku je objavljen video, a vidi se kako oštro osuđuje ponašanje novinara i fotografa koji pokušavaju doći do njihovih izjava.

- Dakle, vi znate da vam neću ništa reći. Znate to. Dakle, molim vas, ostavite moju porodicu na miru i pustite da se sve ovo odigra. OK? Dakle, neka moja djeca dođu kući, a vi ih se klonite. Zato što me pitaju zašto to radite, a meni kao mami to jako teško objasniti. Zato, molim vas, idi kući, jer ja ni Alec nećemo ništa reći - poručila je medijima.