Nermin Tulić za "Avaz": Neka djeca idu, šta će ovdje

Nakon zdravstvenih nedaća s kojima se borio prije godinu Nermin Tulić (71) je dobro.

- Dobro sam, bio sam slab... Ima tome i godina. Sad sam dobro - kazala je glumačka legenda za "Avaz".

Ko umije

Dodaje kako čita, prati situaciju šta se oko nas dešava jer, kako kaže, „politika nam je sudbina“.

Jedno vrijeme Tulić je bio veoma aktivan komentator političkih zbivanja na društvenim mrežama, no u posljednje vrijeme se utišao.

- Malo mi je postalo naporno. A i nema čovjek uvijek neku ideju da bude aktuelan - pojasnio je Tulić.

Kao pažljivog promatrača naše zbilje, pitali smo ga kakvu budućnost predviđa Bosni i Hercegovini u trenutku kada mnogi govore kako našoj zemlji prijeti nestanak.

- To se neće desiti. To bi baš bilo nevjerovatno. Ne znam ni koji glagol i imenicu da upotrijebim. To bi bilo van pameti i ovdašnjih ljudi i vanjskih faktora.

To je moje mišljenje, ali, kao i većini svijeta, ne sviđa mi se puno toga šta rade aktuelni političari, neki izbori mi se ne sviđaju.

Ali to je samo moje mišljenje. Normalno je da svi prate formiranje vlasti, od njih nam zavisi život. Svima nama. I sad, da li mi je neko simpatičan ili nesimpatičan, da mislim da umije ili da mislim da ne umije... To je samo moje mišljenje - istakao je Tulić.

Traže bolje

Osjeti se da nije veliki optimista i stoga i nema problem s odlaskom mladih iz BiH.

- Neka idu djeca, meni nije to žao. Šta će ovdje, nemaju u čemu odrastati. Većina živi u siromaštvu, obrazovanje nam je nikakvo. Prema tome, šta će djeca, bježe, traže bolje. To mene ne brine, a što će država imati manje stanovnika, možda će ovima koji ostanu biti bolje. Ne samo djeca, neka ide svako ko misli da će mu biti bolje - poručio je Tulić.

Kako će nam biti

- A kako će nam biti... E, to niko ne zna, to ćemo tek osjetiti kako će nam biti - kazao je Tulić.