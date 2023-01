View this post on Instagram

- Uvijek ću voljeti Pamelu. Dapače, ostavio sam joj u oporuci 10 milona a dolara. Ona to i ne zna. Niko to ne zna. Govorim ovo prvi put vama. Vjerojatno ne bih trebao ni govoriti. To je samo za nju, trebala ona to ili ne - rekao je za "Variety".