Ko je bio Ričard Belcer: Glumio istu ulogu u 11 različitih serija

Glumac Ričard Belcer (Richard Belzer) preminuo je u 79. godini.

Belcer je rođen 4 avgusta 1944;. godine u Bridžportu, u državi Konektikat u SAD.

Karijeru počeo kao komičar

Glumac je počeo karijeru kao komičar, ali je slavu stekao ulogom detektiva Džona Manka, prvo u "Odjeljenju za ubistva", a zatim u SVU. Također se pojavio na originalnom "Redu i zakonu".

Ukupno, Belzer je igrao Munka u 11 različitih serija tokom 22 godine.

Umro je u svojoj kući rano u nedjelju u Bozulu na jugozapadu Francuske.

- Imao je mnogo zdravstvenih problema, a njegove posljednje riječi su bile: "Je*i se, drkadžijo" - rekao je pisac Bil Šeft za The Hollivood Reporter.

Brojne uloge

Belcer je bio veteran komediograf, također i glumac, pisac, i voditelj TV emisija. Svoju šoubiznis karijeru počeo je ulogom u "Groove Tube", filmu sa satiričnim pogledom na televiziju.



Na pozornici je glumio u Brovejskom "The National Lampoon Show" sa Bilom Marejom, Gildom Radner i Džonom Belusijem. Na radiju, u Njujorku je vodio jutarnju emisiju "Brink and Belzer". Naredni filmovi u kojima je glumio bili su: "Fame", "Author, Author", Night Shift", "Scarface", "The Wrong Guys", "Freeway", "Bonfire on the Vanities" i "The Puppet Masters" (u kome je glumio sa saradnikom iz "Homicide" Japetom Kotoom). Glumio je i u dva filma Spajka Lija: "Girl 6" i "Get on the Bus", u kome je glumio sa Andreom Broherom.

Na televiziji Belcer se pojavio u NBC filmovima "Deadly Pursuits" sa Tori Speling i Patrikom Maldunom i u fimu "Prince for a Day" sa Džoijem Lorensom. Belcer je također bio voditelj "The Future of Crime Fighting" - NBC-jevog specijalnog ispitivanja korištenja infra-crvene prismotre, robotike, i virtualne realnosti u zakonodavstvu. Bio je viđen u seriji "Good Sports" Rajana O'Nila i Faraha Fevketa, i u serijama "The Flash" i "Lois and Clark". Imao je brojna pojavljivanja u noćnim emisijama NBC-a, uključujući "Saturday Night Live" i "The Tonight Show", i bio je gost u "Later".