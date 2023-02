Glumac Enes Kozličić za "Avaz": Bilo me strah uloge Branka vezanog za kolica

Početak procesa

U predstavi “Moj sin samo malo sporije hoda” igrate Branka koji je vezan za kolica, koliko je izazovan bio proces raditi na tom liku?

- Ova uloga je za mene bila mnogo zahtjevna i bilo me strah na samom početku procesa, nisam znao hoću li ja to moći uraditi baš kako treba. Na moju sreću, bio sam okružen sjajnim kolegama i to mi je mnogo pomoglo. Tokom procesa, na premijeri, ali i na svakom sljedećem igranju, osjećam ogromnu odgovornost, jer ideja i poruka koje nosi ova priča i njeni likovi su ogromne.

Šta je za Vas sloboda, koliko Vam je kao glumcu neophodna te da li je aproksimativno na sceni upravo i pronalazite?

- Sloboda je nešto što mi često podrazumijevamo i mislim da je upravo ona jedan od "darova" na kojima moramo biti zahvalni. Za mene je priroda najbolji primjer slobode, neukroćena i divlja, ali istovremeno nikog ne ugrožava. Naravno, u glumi je sloboda poseban faktor, jer, kao i život, gluma ne trpi ograničavanje, sputavanje i cenzuru. Pronalazim je i prakticiram u svakom segmentu života, pa tako i na sceni.