Umro glumac koji je utjelovio Gill-mana

Preminuo je glumac Rikou Brovning (Ricou Browning) u dobi od 93 godine. Umro je prirodnom smrću u svom domu na Floridi, piše "Hollywood Reporter".

- Imao je nevjerovatnu karijeru u filmskoj industriji, pružajući predivnu zabavu prošlim i budućim generacijama - poručila je porodica.

Rikou je bio američki filmski reditelj, glumac, producent, scenarist i kaskader. Najpoznatiji je po svom podvodnom kaskaderskom radu u hororu "Čudovište iz Crne lagune" iz 1954. godine, u kojem je utjelovio Gill-mana, mješavinu čovjeka i vodozemca, s kojim se borila grupa naučnika.



Među njegovim brojnim glumačkim i rediteljskim uspjesima izdvajaju se "Police Academy 5: Assignment Miami Beach", "Flipper"," Raise the Titanic", "Hello Down There", "Salty"...