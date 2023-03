Svetlana Ceca Bojković iz Beograda za „Avaz“: Cijeli svijet je poremećen i pati od ksenofobije

Svetlana Ceca Bojković (75), doajenka jugoslavenskog glumišta koju najviše pamtimo po ulozi Emilije Popadić u kultnoj seriji "Bolji život", ali i kao Lauru Šarafovu u sada već čuvenoj bosanskohercegovačkoj seriji "Lud, zbunjen, normalan", i danas živi svoju profesiju.

Samo za "Avaz" Bojković se prisjetila zajedničkih scena i druženja s legendarnim Mustafom Nadarevićem te prve posjete Sarajevu nakon ratnih dešavanja.

Odlično prihvaćena

Beskompromisno svoja, surovi profesionalac, a opet vjerna svojoj umjetnosti svakim damarom i, kako nam kaže, još se nije umorila.

Bojković je oduvijek dosljedna, s čvrstim izborima i stavovima, izazivajući kod publike ozbiljnost i poštovanje. Nikada patetična, već odvažna i hrabra, baš kao i njene uloge, kojima je ulila život koji danas živi po mjeri duše.

Na kojem projektu trenutno radite?

- Završila sam snimanje druge sezone serije “U klinču”, koja je odlično bila prihvaćena, jer govori o problemima mladih ljudi koji traže svoj životni put.

Niste se umorili od glume, još uživate u njoj?

- Nisam se umorila, jer gluma je disciplina čijem istraživanju nema kraja.

Beskompromisno ste svoji, koliko je to važno za jednog umjetnika, da se ne spusti u kaljužu i sačuva dostojanstvo?

- Mislim da je odlučujuće, upravo to što ste me pitali, da se čovjek ne spusti u kal. To se ponese iz porodice i mora da se očuva i odnjeguje uprkos svemu.

Početkom devedesetih ste prošli razne nepravde u teatru zbog režima, a nedavno ste otkrili kako ste tada rekli da, ako bi Vam zabranili da radite, otvorili biste trafiku koja bi bila najposjećenija. Koliko takav stav očuva čovjeku mentalno zdravlje?

- Da, takav stav, ustvari takvo shvatanje života, zaista čuva mentalno zdravlje. Niko od nas ne zna kako mu se život u trenutku može promijeniti. Šekspir u Hamletu kaže: „Biti spreman, to je sve.“