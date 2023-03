Tinejdžerka iz BiH ispunila snove: Preko viber grupe do glavne uloge u španskoj seriji

Da ne postoji nemoguća misija i da se upornošću i radom želje i snovi zaista ostvaruju, primjer je četrnaestogodišnja Elena Matić iz Dervente, kojoj je u konkurenciji više od 300 glumica iz cijele Evrope pripala glavna uloga u novoj španskoj seriji “Romancero”, piše Glas Srpske.

Elena, koja je iza sebe već ima uloge u kratkom filmu “Kineski zid” Aleksandre Odić i “ Bon voyage” Siniše Galića, u španskom trileru sa elementima fantastike tumačila je ulogu Kornelije, odbačene tinejdžerke. Zanimljiv je, kako kaže, način kako je glavna uloga pripala baš njoj.

- Moja mama je našla prijavu za kasting u viber grupi škole glume koju sam onlajn pohađala više od godinu i nagovarala me je da se prijavim. Na početku uopšte nisam htjela to da radim i pomislila sam ko će baš mene da izabere i to iz Španije. Ali, ta uloga mi je bila suđena - priča Matić.

Snimak napravljen lani

Snimak koji je poslala u Španiju, kako kaže, napravljen je lani u martu, a odgovor je dobila dva mjeseca kasnije.

- Zanimljivo je što sam snimak za kasting napravila u svojoj dnevnoj sobi. Mama me je snimala i bilo mi je veoma nezgodno da učim tekst, jer je bio na španskom koji tada nisam znala, ali smo uspjele snimiti - prisjetila se Matić.

Uz odgovor da je izabrana, stigao je još jedan uslov, a to je da odmah pošalje još jedan snimak.

- U tom momentu sam bila na treningu, mama je nazvala trenera i zamolila je da me hitno doveze kući da moramo snimiti nešto. Došla sam iznervirana jer sam morala prekinuti trening, ali smo snimili iz prvog pokušaja - priča Matićeva, dodajući da je to dokaz da joj je ova uloga zaista bila suđena.

Ispričala je da je prije kastinga imala ogroman strah.

- Koliko je god meni bila želja da se bavim programiranjem i da to studiram, gluma je ono što sam sanjala i zamišljala svako veče prije spavanja i mogu reći da se moj san zaista ostvario - rekla je Matićeva, dodajući da joj je porodica najveća podrška.

Više smiješno nego strašno

Serija koju je španska grupa “Media pro” snimila za platformu Amazon, a koja je u fazi montiranja, snimana je na više lokacija u Španiji.

Za ulogu je, kako kaže, morala da se ofarba u crno. Iako jer riječ o hororu, kaže da su scene koje je snimala ipak bile više smiješne nego strašne.

- Snimala sam dosta čudnih scena. Radili smo u tržnom centru, ljudi su me gledali, a ja sam se osjećala kao neka maskota - rekla je Matićeva.

Mladim ljudima Elena Matić poručila je da slijede svoje snove.

- Ja sam iz svog malog stana, bez poznavanja jezika i u tolikoj konkurenciji došla u Španiju, gdje su me tretirali kao zvijezdu i koliko god zvučalo kao kliše, zaista nikada ne treba odustati - zaključila je Matić.