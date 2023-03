Mlada holivudska glumica Arijana Grinblat za "Avaz": Adam Drajver je nevjerovatan

- Bila sam zaista nervozna zbog ulaska u ovaj projekt. Osjećala sam veliki pritisak jer je on (Adam Drajver, op. a.) nevjerovatan, a bili smo samo nas dvoje. Tako je talentiran i inspirativan. Izuzetno poštujem Adama i njegov rad. Tokom testiranja s njim, putem Zooma, čak je imao utjecaj na mene kroz ekran. Zaista ste mogli osjetiti sve što vam daje - rekla je Grinblat.

- Svakog dana sam se trudila da budem nevjerovatno pripremljena i da se potpuno uklopim u svoj lik. Ali sam i govorila sebi da to mogu. Bez obzira na to koliko ste mladi, odakle ste, možete učiniti sve što vam je na umu da biste to postigli. Kao mladoj latino glumici, bilo mi je važno da maksimalno iskoristim ovu nevjerovatnu ulogu, kako za sebe tako i za druge latino djevojke - iskreno je rekla Grinblat.





Karnevalska vožnja

Film “65” je mladoj glumici pružio priliku da izvede neke od svojih vratolomija.

- Zaista sam uživala dok sam izvodila svoje vratolomije! Igra je bila sjajna, bila je kao karnevalska vožnja. Ali, naravno, toliko se toga treba pripremiti. Imala sam najbolje kaskadere, koji su me naučili kako da radim stvari sigurno, a također su me upoznali s trikovima zanata, što je bilo super - zaključila je Grinblat.