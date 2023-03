Jelena Kordić uoči bh. premijere “Najsretnijeg čovjeka na svijetu”: Ljubav nam pomaže preživjeti

Film “Najsretniji čovjek na svijetu”, koji je dobio brojna priznanja na regionalnoj i evropskoj sceni, sutra stiže u kina širom Bosne i Hercegovine, a sve počinje premijerom u Sarajevu.



Premijera će biti upriličena sutra u 20 sati u „Cineplexxu“, a svečana projekcija u kinu „Meeting Point“ bit će održana u petak u 19 sati, nakon čega slijedi razgovor s ekipom filma.

Rediteljica Teona Strugar-Mitevski, zajedno s Elmom Tataragić, potpisuje scenarij.

Spona s likom

Glavnu ulogu igra bosanskohercegovačka glumica Jelena Kordić-Kuret. Ona nam je otkrila da je veoma uzbuđena što će film napokon doći u našu državu te što će ga sarajevska publika imati priliku gledati. Kako kaže, s nestrpljenjem očekuje reakcije publike.

Asja, koju tumači Jelena, djevojka je koja dolazi u kontakt s misterioznim muškarcem na jednom od sajtova za upoznavanje te se oko njihove veze i vrti radnja filma.

Za “Avaz” Jelena otkriva da uvijek pokušava naći sponu između lika koji igra i sebe u stvarnom životu.

- Važno je naći tu konekciju, nešto što se vas tiče i što vas pokreće, imati suštinsko razumijevanje lika koji igrate, osvojiti ga cijelim svojim bićem, da biste bili slobodni da kreirate i vodite ga u smjeru u kojem treba ići - istakla je Kordić-Kuret.

Osvrnula se i na samu radnju filma te istakla da se priča otvara iz više perspektiva, da govori o pokušaju stvaranja dijaloga, mogućeg pomirenja, oprosta i ljubavi.

- Nadam se da će naš film izazvati plemenite emocije kod publike - kazala je Kordić-Kuret.

Dodala je i to da živimo u teškim vremenima, ratova, prirodnih katastrofa, inflacije, te da nije lako živjeti u takvim okolnostima, pa, uz sve to, još osjećati zadovoljstvo i sreću. Kako kaže, to djeluje kao luksuz.

- Upravo ljubav prema drugoj osobi, briga, obzirnost, tolerancija, prihvatanje, stvari su koje nam pomažu da preživimo ovo krizno razdoblje. Pruži ljubav drugome i sam ćeš osjećati sreću - navela je glumica.

Ostati ili otići

Veliki broj glumaca je otišao iz Bosne i Hercegovine, međutim, Jelena je ipak odlučila ostati te svoj karijerni put graditi u granicama svoje države.

- Ono što trebamo uraditi jeste reagirati, kako bi nam se svima zajedno poboljšali položaj i prava. U protivnom, možemo kolektivno napustiti ovu državu, nadajući se da nas negdje drugo čekaju med i mlijeko – istakla je Kordić-Kuret.

Film je nastao u koprodukciji Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Danske, Belgije i Bosne i Hercegovine.

Osude i kritike

Kako Jelena kaže, umjetnici su često na meti osude i kritike, upravo zbog glasa i slobode koju ima jedan umjetnik.

- Umjetnici trebaju nastaviti rekreirati svijet, bez obzira na to kako ih društvo tretira. Najveće poštovanje koje mogu dobiti jeste da im se da prostora i da se čuje njihov glas - zaključila je Kordić-Kuret.

U filmu glume i Adnan Omerović, Izudin Bajrović, Vedrana Božinović, Irma Alimanović, Mona Muratović...