Najbolja glumica Michelle Yeoh, a glumac Brendan Fraser!

U kategoriji najbolja glumica Oscara je dobila Michelle Yeoh koja igra u filmu "Everything Everywhere All at Once". Pored nje kandidatkinje za OScara su jođ bile Cate Blanchett — Tár, Ana de Armas — Blonde, Andrea Riseborough — To Leslie, Michelle Williams — The Fabelmans.

Najboljim glumcem proglađen je Brendan Fraser za ulogu u filmu "The Whale".

Njegovi konkurenti su još bili Colin Farrell — The Banshees of Inisherin, Austin Butler — Elvis, Paul Mescal — Aftersun, Bill Nighy — Living.

Inače, dobitnike Oscara bira oko 10.000 glumaca, producenata, režisera i filmskih stručnjaka koji čine Akademiju filmskih umjetnosti i nauka.