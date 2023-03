Ovo su svi dobitnici ovogodišnjeg Oskara: Apsolutni pobjednik je film "Sve u isto vrijeme"

Završena je 95. dodjela nagrada Oskara. "Sve u isto vrijeme (Everything Everywhere All at Once) te "Na Zapadu ništa novo" (All Quiet on the Western Front) su apsolutni pobjednici ovogodišnje dodjele sa najviše nagrada. Najveći gubitnik večeri je film "Elvis".

Objavljujemo sve nagrade u svim kategorijama.

Najbolji sporedni glumci

Najbolji dugometražni animirani film Guillermo del Toro’s - Pinocchio. U kategoriji su još bili:

- Turning Red

- Marcel the Shell with Shoes On

- Puss in Boots: The Last Wish

- The Sea Beast.

Najbolji sporedni glumac je Ke Huy Quan — Everything Everywhere All at Once. Takmičili su se još Brendan Gleeson — The Banshees of Inisherin, Barry Keoghan — The Banshees of Inisherin, Brian Tyree Henry — Causeway, Judd Hirsch — The Fabelmans.

Najbolja sporedna glumica je Jamie Lee Curtis — Everything Everywhere All at Once.

Najbolji dokumentarni film

Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je film Navalny. Najbolji kratkometražni film je An Irish Goodbye.

Nagradu za najbolju fotografiju odnio je film All Quiet on the Western Front a za najbolju šminku proglašen je film The Whale.

Oskar za dizajn kostima dobio je film Black Panther: Wakanda Forever. Najbolji međunarodni film je All Quiet on the Western Front koji je dobio i nagradu za najbolju scenografiju. Ovaj film je dobio nagradu i za najbolju originalnu muziku, dok je Avatar: The Way of Water sa najboljim vizuelnim efektima.

Nagradu za najbolji scenarij dobio je film Everything Everywhere All at Once dok najbolji zvuk ima film Top Gun: Maverick.

Najbolja originalna pjesma i režija

Najbolja originalna pjesma je “Naatu Naatu” — RRR.

Najbolja režija - Daniel Kwan I Daniel Scheinert — Everything Everywhere All at Once, najbolji glumac je Brendan Fraser — The Whale, a najbolja glumica, Michelle Yeoh — Everything Everywhere All at Once.

Nagradu za najbolji film ponio je Everything Everywhere All at Once (Sve u isto vrijeme).