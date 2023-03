Težak životni put: Brendan Fraser osvojio Oskara za najboljeg glumca

Brendan Fraser je osvojio Oskara za najboljeg glumca zahvaljujući filmu "The Whale".

On je bio jedan od pet osoba koje su bile nominovane po prvi put u kategoriji, što se prvi put dogodilo 1935. godine.

Izlazak na scenu

Fraser je pobijedio Ostina Batlera (Austina Butlera) iz "Elvisa", Kolina Farela (Colina Farrella) iz filma "The Banshees iz Inisherina", Pola Meskala (Paula Mescala) koji je glumio u filmu "Aftersun" i Bila Nigija (Billa Nighyja) iz filma "Living".

- Ovako izgleda multiverzum – rekao je Fraser tokom izlaska na scenu.

Glumac je odao počast režiseru filma Derenu Aronofskaju (Darenu Aronofskyju) i piscu Samuelu Hanteru (Hunteru).

- Ogolili ste svoja srca veličine kita kako bismo mogli da zavirimo u vaše duše – rekao je Fraser.

Između ostalog kazao je da nije znao cijeniti svoj posao sve dok nije prestao.

Zahvala sinovima

Završio je govor sa zahvalama svojim sinovima i svojoj "prvoj drugarici", partnerki Džin Mur (Jeanne Moore).

Ovacije na filmskim festivalima u Veneciji i Torontu donijela mu je Fraserova uloga.

Pohvale su se nastavile nizati tokom jeseni i zime. Osim što je dobio najbolje kritike u svojoj karijeri, zaradio je SAG nagradu za svoj nastup.

Glumac pojavio se ranih 1990-ih s komedijom "Encino Man" i dramom "School Ties". Publika ga posebno pamti po ulogama u trilogiji "George of the Jungle" i "The Mummy". Pojavio se i u filmovima "Gods and Monsters", "The Quiet American" i "Crash", a onda je skoro nestao.

Povlačenje iz javnosti

On je 2018. godine rekao da ga je Filip Berk (Philip), šef organizacionog tijela za Zlatne globuse Holivudske asocijacije stranih novinara (HFPA), neprimjereno dodirivao 2003. godine. Fraser je rekao da ga je incident natjerao da se povuče iz javnosti.

Od svjetske premijere u septembru, o nastupu zvijezde pričalo se kao o jednom od najmoćnijih u godini.