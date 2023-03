Spektakularna ceremonija u "Dolby" teatru: Apsolutni pobjednik film "Sve u isto vrijeme"

Naučnofantastična akcija "Sve u isto vrijeme" (Everything Everywhere All at Once) apsolutni je pobjednik 95. dodjele Oskara.

Svjetionik nade

Na spektakularnoj ceremoniji u "Dolby" teatru u Los Anđelesu film je, od jedanaest nominacija, osvojio čak sedam nagrada, uključujući i onu za najbolji film!

Najboljom glumicom proglašena je Mišel Jeo (Michelle Yuoh), zahvaljujući upravo ulozi u filmu "Sve u isto vrijeme". Postala je prva glumica azijskog porijekla koja je dobila Oskara za glavnu žensku ulogu.

- Za sve dječake i djevojčice koji izgledaju kao ja i koji me gledaju noćas, ovo je svjetionik nade i mogućnosti. Ovo je dokaz da možete sanjati veliko i da se snovi ostvaruju. I, dame, ne dozvolite da vam iko ikada kaže da ste prošle svoj vrhunac - rekla je 60-godišnja Jeo tokom dodjele.

Za isti film nagradu za najbolju režiju dobili su Danijel Kvan (Daniel Kwan) i Danijel Šajnert (Scheinert).

Za najbolje sporedne uloge nagrađeni su Ke Huj Kvan u kategoriji muškaraca, a Džejmi Li Kertis (Jamie Lee Curtis) u kategoriji žena. Oboje za uloge u filmu "Sve u isto vrijeme". Za Džejmi je to prvi zlatni kipić u karijeri.

- Moje putovanje je počelo na brodu. Proveo sam godinu u izbjegličkom kampu. Nekako sam završio ovdje, na najvećoj holivudskoj pozornici - rekao je Kvan kroz suze.

TV rejting

Najveći gubitnik ovogodišnje dodjele je film "Elvis".

Ceremoniju je uživo prenosila ABC televizija, dok je na zvaničnom YouTube kanalu prijenos rađen uz pomoć prevodioca za znakovni jezik.

Akademija filmske umjetnosti nada se da će ovogodišnji prijenos dodjele nagrada povećati TV rejting, nakon što je prošle godine gledanost bila druga najniža do sada.