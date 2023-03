Goran Bogdan za "Avaz": Ako nije hladno, nije mi problem snimati scene u kojima sam go

- Nisam obnažen, to je samo kobajagi. Skriveno je sve, vidi mi se zadnjice malko i to je to. To komentiram isto kao i one scene u kojima sam obučen.

Bolje i gore

Znači, Vi ste i politički angažirani?

- Šta to znači... Ko se ovdje rodio da nije politički angažiran. Samo se rodi ovdje, ti si politički angažiran. Mislim da je ovdje nemoguće biti politički neangažiran, htio ti to ili ne. Situacija te gura u to. Ovdje disati znači biti politički angažiran. To nije izbor, to je stanje naše.

Pratite li političku situaciju u BiH i kako je komentirate?

- Kako ću komentirati? Kako gdje, negdje je malo bolje, negdje malo gore. To je prevazišlo komentiranje. Komentar je logička kategorija, a alogične situacije je teško komentirati nekim uzusima i alatima... Neki urlik bi bio odgovor na to.

Dobar odgoj i moralne vrline

Vi ste se opredijelili za "zelene", ekološki pokret.

- Kako se može čovjek opredijeliti za "zelene". Pa ko ne bi podržavao "zelene", isti je slučaj i s pravima žena. To su neke norme, nije to samo podržavanje, mislim da samo zlikovci to ne podržavaju. Nije to političko opredjeljenje, mnogo je šire od toga. To je normalnost, dobar odgoj, moralne vrline... Nije to političko opredjeljenje, to je nužnost, stanje.

Volio bih da ne pratim političku situaciju, ali ona je tolika haotična da ona jednostavno prati mene.