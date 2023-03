Serija koju je režirala Jasmila Žbanić postala najgledanija u Evropi i Južnoj Americi

Serija koju je režirala i Jasmila Žbanić, "The Last of Us", postala je najgledanija u Evropi i Južnoj Americi u historiji streaming servisa "HBO Max".

Ovo kinematografsko ostvarenje doživjelo je i još jedan trijumf. Naime, devetu, tj. posljednju epizodu prve sezone pogledalo je 8,2 miliona ljudi. Serija je tako oborila vlastiti rekord gledanosti. Treba napomenuti i da je deveta epizoda objavljena tokom prijenosa ceremonije dodjele Oskara, ali se zainteresovanost "HBO" pulike uprkos tome nije smanjila.

"Warner Bros. Discovery" objavio je da prvih šest epizoda u prosjeku ima 30,4 miliona gledatelja.

"The Last of Us" je bazirana na istoimenoj igrici iz 2013. Radnja je smještena u 2023. godinu, 20 godina nakon pandemije uzrokovane masovnom gljivičnom infekcijom. Ljudi se počinju transformirati u stvorenja slična zombijima.