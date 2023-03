Glumac koji je dva puta bio nominiran za Oskara danas jedva spaja kraj s krajem

Iako bio nominiran za čak dva Oskara, glumac Djimon Hounsou priznao je da se u posljednje vrijeme muči zarađivanjem za život.

Bez podrške

Kako piše Unilad, zvijezda DC-ja otvoreno je priznala da se osjeća kao da ga je industrija prevarila.. Hounsou je bio nominiran za Oscara za filmove In America (2002) i Blood Diamond (2006), a nedavno je glumio Čarobnjaka u Shazamu! Fury of the Gods. Također je poznat i kao Korath the Pursuer iz Marvelovih filmova.

- Sjećam se vremena kada nisam imao nikakvu podršku svojih ljudi, nikakvu podršku medija ni industrije. Osjećao sam se kao da bih trebao biti sretan što sam nominiran za Oskara i to je to.

I dalje se bori

- Još uvijek se borim pokušavajući zaraditi dolar. Ušao sam u posao s nekim ljudima koji su apsolutno dobrostojeći, ali nemam za njih lijepe riječi. Tako da se osjećam prevarenim, užasno prevarenim, u smislu finansija, ali i u smislu posla - dodao je.

Međutim, glumac je rekao da se stvari polako popravljaju što se tiče toga kako ga gledaju u Hollywoodu.

- S vremena na vrijeme i oni sami kažu: "Trebali bismo mu dati više, malo je podcijenjen." I sami su toga svjesni - rekao je.