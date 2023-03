Emotivan govor Šeron Stoun o borbi sa karcinomom: "Molim vas, odstranite mi obje dojke"

- Vidjeli ste moje grudi nakon operacije, a niste ni znali to - ispričala je 65-godišnja Stoun, koja je bila na operaciji rekonstrukcije grudi 2001. nakon što su joj ljekari uklonili benigne tumore.

- Te mamografije nisu zabavne. Otišla sam u bolnicu rekavši im: "Ako me otvorite i vidite da imam rak, molim vas, odstranite mi obje dojke", jer ja nisam osoba koju definišu moje grudi. To možda zvuči smješno jer ste svi vidjeli moje grudi - našalila se ona, pa dodala:

Podsjetimo, ona je u novembru prošle godine otkrila da joj je dijagnostikovan tumor.

- Upravo sam imala još jednu pogrešnu dijagnozu i pogrešnu operaciju. Ovaj put dupla epiduralna. Kako se bol pogoršavala, otišla sam po drugo mišljenje. Imam veliki fibroidni tumor koji mora da se izvadi - istakla je.

Potom je ženama uputila snažnu poruku.

- Posebno damama, nemojte da se pretvarate da nije bitno, potražite drugo mišljenje. To može da vam spasi život. Do potpunog oporavka trebaće mi četiri do šest nedelja. Hvala svima na brizi. Sve je dobro - navela je.