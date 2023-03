Ko je Gabrijel Baso, zvijezda najgledanije serije na Netflixu

- Ono zbog čega sam odlučio prihvatiti ulogu bio je razgovor sa Šonom, a ispričao mi je koliko realno to želi prikazati. Ne volim kada je nasilje na neki način romantizirano, stoga mi je drago što je njegova vizija serije bila ovakva - rekao je Gabrijel.

- Rečeno mi je da ne smijem jer je dosta drugačije. Samo mi je rečeno da uzmem scenarij kad stigne - kazao je.

Većinu vratolomija u seriji napravio je sam.

- Ja sam se borio u scenama, ali kada bi se svelo na neke jako zahtjevne stvari, onda je uskočio kaskader. To je bilo uglavnom u vezi padanja - otkriva glumac.

Barton i Istvud najveće inspiracije

Karijeru je započeo kao dječja zvijezda 2007. s manjim ulogama u filmovima. Od 2010. do 2013. imao je stalnu ulogu u seriji "The Big C", a onda je 2011. glumio u trileru "Super 8". Jedno vrijeme pauzirao je s glumačkom karijerom, ali se 2020. vratio nakon nagovora prijatelja.

Jednog dana, otkrio je, volio bi režirati. Kaže da su mu najveće glumačke inspiracije Ričard Barton (Richard Burton) i Klint Istvud (Clint Eastwood). U njihovim ulogama je uvijek uživao, pogotovo jer su njihovi likovi djelovali toliko realno bez obzira u okolnostima u kojima su se nalazili.