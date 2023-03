Slavna glumica poručila: Želim biti stara

Endi Mekdovel (Andie MacDowell) progovorila je o starenju. 64-godišnja glumica ne prikriva sijede, ne sakriva bore i mnogima je zbog toga pravo osvježenje u Holivudu.

- Nasmijem se kad neko kaže da izgledam starije - rekla je Endi sad u intervjuu s Katie Couric.

- Znaju da punim 65. Šta želite reći, da izgledam kao da imam 75 samo zato što ne farbam kosu? Nije me briga, želim biti stara. Umorna sam od pokušaja da budem mlada. Ne želim biti mlada. Bila sam mlada. A biti starija osoba koja pokušava biti mlada, kakav je to napor. To je puno truda. Jednostavno ne mogu nastaviti s tom šaradom... Ne mogu! - zaključila je.