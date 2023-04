Ana Begić Tahiri nakon dugo vremena zadovoljna izgledom: Poštena borba

- Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena, zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to jedna poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima - kazala je glumica.

Na fotografiji koju je objavila njeni pratioci mogli su primjetiti njenu novu liniju, a bila je odjevena u crne hlače i bluzu.

Okidač za promijenu bili su njeni zdravstveni problemi koje je imala prošle godine.

- To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine. Mada su mi rekli, kad uđeš u 40.-e to ti je najljepši period tvog života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i eto jedan hormonalni poremećaj teški. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene - ispričala je Ana u emisiji "Zdravlje na kvadrat".