Ko će glumiti u filmu o Đorđu Balaševiću

A ni ja nemam vremena da zalazim da li bi neko sa nekog Grenlanda ili Seula to bolje izveo, Vojin je naš, pjesma je naša ja tog lika zamišljam tako, ne mogu drugačije. Teško je tu pjesmu odslušati a kamoli ulogu izvesti, Ćetko mi se uvijek činio da one preteške stvari prihvata kao izazov, i da to poslije ne prebacuje već čuva u nekom svom trofejnom folderu - napisao je Aleksa na svom Instagram profilu.

U filmu će igrati i Viktor Savić i Aleksandar Radojičić, dio projekta je i legendarni Petar Božović, kao i glumci Aleksandar Gavranić i Miljan Davidović.