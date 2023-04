Žerara Depardjea 13 žena optužilo za seksualno uznemiravanje

- On zvanično odbacuje sve optužbe koje bi mogle potpasti pod krivnično djelo.

View this post on Instagram

Ona se 2021. odrekla zakonskog prava na anonimnost, u znak protesta zbog istrage koja suviše dugo traje, nakon što je Depardje optužen za silovanje i seksualni napad.

Snimak seksualnog odnosa

U toku od nekoliko dana nakon podnošenja tužbe on se vratio snimanju "Maigret And The Dead Girl". Postoji snimak seksualnog odnosa Šarlot i Depardjea iz avgusta 2018. Glumac je rekao da je njihova veza bila sporazumna.

U novom izveštaju "Mediaparta" navodi se sljedeće:

"Osim tužbe Šarlot Arnould, prikupili smo 13 iskaza žena koje kažu da su bile podvrgnute seksualno neprikladnom ponašanju ili ponudama slavnog glumca, različitog nivoa".

Dodaje se da su se slične scene dešavale, a žene koje su tužile glumca rade kao šminkerice, glumice ili ostali članovi ekipe.

Nijedna od 13 novih prijava koje su podnijete anonimno nije još službena krivična prijava.